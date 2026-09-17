El mensaje de WhatsApp Web que puede aparecer en cualquier chat: qué significa y cómo solucionarlo

Una de las situaciones más frustrantes para los usuarios de WhatsApp Web ocurre cuando, en algunas conversaciones, aparece el aviso “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo” en lugar del contenido enviado. Aunque puede parecer una falla de la plataforma, este mensaje está relacionado con mecanismos de seguridad que utiliza la app para proteger los chats.

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Este tipo de situaciones suele presentarse con mayor frecuencia desde la implementación del modo multidispositivo, una función que permite utilizar WhatsApp Web y otros dispositivos vinculados sin mantener el teléfono conectado de forma permanente. Esta característica modificó la manera en que los mensajes se sincronizan entre los diferentes equipos.

El aviso aparece cuando WhatsApp no consigue descifrar correctamente un mensaje recibido. Cada contenido está protegido mediante cifrado de extremo a extremo y requiere una clave que permita procesarlo en el dispositivo correspondiente. Si existe un inconveniente con esa clave, el mensaje puede quedar temporalmente bloqueado y no mostrarse.

Aunque puede parecer una falla de la plataforma, este mensaje está relacionado con mecanismos de seguridad que utiliza la ‘app’ para proteger los chats. Foto: AFP

Este sistema de seguridad busca garantizar que solo el emisor y el receptor puedan acceder al contenido de una conversación. Por ello, cuando el dispositivo receptor no logra procesar correctamente la clave asociada a un mensaje, WhatsApp Web reemplaza temporalmente el contenido por el aviso “Esperando el mensaje”.

¿Por qué suele aparecer con frecuencia?

Una de las causas más comunes de este aviso es la reinstalación de WhatsApp. Cuando la aplicación vuelve a instalarse en el teléfono, se generan nuevas claves de cifrado que pueden dejar de coincidir con las que estaban activas previamente en la versión de escritorio.

El aviso aparece cuando WhatsApp no consigue descifrar correctamente un mensaje recibido. Foto: Getty Images

El problema también puede aparecer cuando alguno de los usuarios tiene una versión desactualizada de WhatsApp. Si el teléfono del emisor o del receptor no cuenta con las actualizaciones correspondientes, la sincronización de las claves de cifrado puede presentar inconvenientes y retrasar la entrega del contenido.

Otro motivo frecuente es el cambio del dispositivo principal. Cuando una persona reemplaza su teléfono y configura nuevamente su cuenta con el mismo número, el sistema debe generar nuevas claves de cifrado, afectando temporalmente la sincronización con los dispositivos vinculados.

Este sistema de seguridad busca garantizar que solo el emisor y el receptor puedan acceder al contenido de una conversación. Foto: Wabetainfo

Finalmente, también puede producirse una desincronización entre los dispositivos vinculados. Si un mensaje llega mientras se utiliza WhatsApp Web o la aplicación de escritorio y se interrumpe la conexión con el teléfono principal, el contenido puede quedar temporalmente sin descifrar y aparecer en su lugar el aviso de espera.

¿Cómo hacer para que este aviso salga?

Una de las soluciones es comprobar la conexión a internet. Cambiar entre wifi y datos móviles también puede ayudar a restablecer la comunicación entre los dispositivos y facilitar la sincronización de las claves de cifrado.

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Además, el usuario debe actualizar WhatsApp a la última versión disponible tanto en el teléfono propio como en el del contacto. Las actualizaciones pueden realizarse desde Google Play Store o App Store, según el sistema operativo. Si el mensaje continúa sin aparecer, solicitar al remitente que lo envíe nuevamente puede solucionar el problema cuando la falla se produjo.

Si el inconveniente ocurre en WhatsApp Web o en la versión de escritorio, otra alternativa es abrir la aplicación directamente en el teléfono principal, donde está registrada la cuenta. Este dispositivo debe conectarse periódicamente para mantener activos los dispositivos vinculados y permitir la correcta sincronización de los mensajes.