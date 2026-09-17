Pilas con las estafas en Amor y Amistad: estas son las señales de alerta que no debería ignorar al comprar un regalo por internet

El Día del Amor y la Amistad, que en Colombia se celebra el tercer sábado de septiembre y este año tendrá lugar el 19 de septiembre, es una de las fechas en las que aumentan las compras, las reservas y el intercambio de regalos.

Flores, chocolates, cenas, experiencias y detalles personalizados se encuentran entre los productos y servicios más buscados durante esta celebración. Gran parte de estas transacciones se realizan desde el celular, lo que también convierte a los consumidores en un objetivo para los ciberdelincuentes.

Expertos alertan sobre engaño que usan criminales en los cajeros automáticos para desocupar cuentas bancarias

El aumento de la actividad comercial es aprovechado por los delincuentes para poner en marcha diferentes estrategias de engaño con las que buscan obtener dinero o información personal. Entre ellas se encuentran la creación de tiendas y perfiles falsos, el envío de mensajes fraudulentos y la clonación de páginas de comercios reconocidos.

De acuerdo con un nuevo reporte de SISAP, que cita cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en Colombia se superan las 140 millones de transacciones digitales aprobadas por trimestre, un volumen que puede incrementarse durante las principales temporadas comerciales.

Ante este panorama, existen varias señales que pueden ayudar a identificar posibles intentos de fraude. Entre ellos están los perfiles recién creados, los precios excesivamente bajos y los enlaces que llegan por WhatsApp, mensajes de texto o redes sociales.

Una de las principales recomendaciones es verificar que las páginas sean seguras y comprobar que la dirección web corresponda realmente al comercio. También es aconsejable ingresar directamente al sitio oficial en lugar de acceder mediante enlaces recibidos en mensajes.

Amor y Amistad también aumenta la actividad comercial digital. Foto: Getty Images

Asimismo, se debe desconfiar de descuentos demasiado atractivos, tiendas creadas recientemente o perfiles que no cuentan con suficientes reseñas y referencias. Estas características pueden ser indicios de una oferta falsa diseñada para engañar a los compradores.

Otra medida fundamental es no compartir contraseñas, códigos de verificación ni información sensible de las tarjetas. Para realizar pagos, lo recomendable es utilizar plataformas y medios reconocidos y evitar transferencias a cuentas desconocidas.

Como medida adicional, se aconseja activar la autenticación en dos pasos en las aplicaciones bancarias y plataformas de compras que cuenten con esta función. También es importante revisar periódicamente los movimientos de las cuentas y mantener activadas las notificaciones financieras para detectar rápidamente cualquier transacción no autorizada.

El incremento de las compras también es aprovechado por delincuentes. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Si, a pesar de estas precauciones, se presenta un fraude; es importante actuar con rapidez. El primer paso es contactar a la entidad financiera para informar lo ocurrido y, posteriormente, presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

La prevención también involucra a las empresas, que durante estas fechas pueden reforzar el monitoreo de las transacciones y utilizar herramientas de inteligencia artificial para identificar comportamientos o movimientos sospechosos.