Spotify sorprende con un cambio importante para Colombia: así funcionarán los podcasts y videos

Los dispositivos móviles se han convertido en herramientas indispensables para la vida cotidiana. En este contexto, las aplicaciones de música se han impuesto con un amplio catálogo de canciones, álbumes, pódcast y listas de reproducción, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de disfrutar de sus contenidos favoritos desde cualquier lugar.

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Una de las plataformas más populares es Spotify, que ofrece funciones como recomendaciones personalizadas, reproducción sin conexión y creación de listas de reproducción adaptadas a los gustos de cada usuario.

Sin embargo, los creadores han encontrado en esta plataforma una oportunidad para monetizar su contenido. En este contexto, Spotify anunció el lanzamiento de un programa que amplía las opciones de monetización y les permite fortalecer su presencia dentro de la plataforma.

Con el programa de monetización Spotify Partner Program, los creadores pueden obtener ingresos de múltiples fuentes dependiendo del tipo de contenido que se publique. Foto: Cortesía a El País

Se trata de la llegada del Spotify Partner Program a Colombia, como parte de una expansión a 35 nuevos mercados en todo el mundo. El programa permitirá a los creadores recibir ingresos según el consumo de sus videos por parte de usuarios de Spotify Premium, así como monetizar mediante anuncios dirigidos a quienes utilizan Spotify Free y otras plataformas donde se reproducen pódcast. Además, podrán conservar el 100 % de los ingresos generados por sus propios patrocinios.

En 2026, casi seis de cada diez oyentes de pódcast en Colombia también optaron por consumir contenido en video a través de Spotify, una modalidad cuyo consumo mensual aumentó cerca de un 70 % durante el último año. Al mismo tiempo, la oferta de este formato también creció: en ese periodo, el número de pódcast con video disponibles en Colombia aumentó más de un 50 %.

El programa permitirá a los creadores recibir ingresos según el consumo de sus videos por parte de usuarios de Spotify Premium. Foto: Getty Images

Para los usuarios de Spotify Premium en Colombia, la llegada del Spotify Partner Program (SPP) también supone una reducción de las interrupciones durante la reproducción de videopódcast. Los anuncios dinámicos dejarán de aparecer en los videos que formen parte del programa, mientras que los patrocinios incorporados directamente por los propios creadores se mantendrán.