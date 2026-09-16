Secretario general de la ONU alertó sobre tres amenazas mundiales: dejó mensaje antes de reunión de líderes internacionales

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, puso sobre la mesa tres problemas que, según advirtió, representan amenazas existenciales para el mundo, justo antes del encuentro de líderes que tendrá lugar durante la próxima Asamblea General de la ONU.

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El funcionario hizo el llamado a través de sus redes sociales, donde planteó que la respuesta a estos desafíos no puede depender únicamente de las decisiones de cada país.

Las tres amenazas que señaló Guterres

Guterres ubicó en primer lugar el avance acelerado de la inteligencia artificial. Su advertencia se refiere a un desarrollo tecnológico que avanza con rapidez y que, sin mecanismos adecuados de control y coordinación, puede generar riesgos que trasciendan las fronteras nacionales.

La segunda preocupación está relacionada con el clima. El secretario general incluyó “la crisis climática” entre las amenazas que requieren atención internacional.

El jefe de la ONU puso el foco en tecnología, clima y desigualdad como riesgos globales. Foto: @antonioguterres

El tercer punto señalado por el jefe de la ONU fue “el intolerable agravamiento de las desigualdades”, una referencia a las diferencias cada vez mayores en las condiciones y oportunidades entre distintos sectores de la población mundial.

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El mensaje antes del encuentro internacional

Con los líderes mundiales próximos a reunirse en la Asamblea General, Guterres insistió en que estos problemas requieren que los países trabajen de manera conjunta. La cita será un espacio para abordar asuntos que afectan a diferentes regiones y que difícilmente pueden resolverse de forma aislada.

“El mundo enfrenta tres amenazas existenciales: Inteligencia artificial desbocada. La crisis climática. Y el intolerable agravamiento de las desigualdades”, escribió el secretario general de la ONU.

El secretario general de la ONU dejó una petición clara antes del encuentro internacional. Foto: COLPRENSA

Después de enumerarlas, Guterres resumió el mensaje que, a su juicio, debe acompañar las discusiones de los próximos días: “La cooperación internacional es más importante que nunca”.

Su llamado llega en un momento en el que la ONU busca que los gobiernos coordinen respuestas frente a desafíos que, por su alcance, no se limitan a un solo territorio.