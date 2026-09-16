El embajador de Colombia ante la ONU expuso detalles de “un conflicto que se escala a nivel internacional”

El embajador designado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para representar a Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, participó en una nueva sesión del Consejo de Seguridad en Washington.

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En esta ocasión, los embajadores discutieron un tema álgido que tiene que ver con la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, en la que han aumentado las tensiones en el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb.

“Para Colombia, no cabe duda alguna, y ya se ha dicho ahora, que hay una violación directa, grave y flagrante del derecho internacional humanitario, no solamente de los principios de distinción, de humanidad, pero esto es particularmente de las decisiones más importantes de la jurisprudencia internacional”, dijo el embajador.

🇨🇴🇺🇳 Colombia fija su posición internacional ante la convocatoria de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por la escalada del conflicto en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, debido a las consecuencias humanitarias y económicas (precio del petróleo).#UNSC #ONU pic.twitter.com/CV0d3B8LXG — J. MAURICIO GAONA (@JMauricioGaona) September 16, 2026

“El estrecho de Bab el-Mandeb concentra una tercera parte del suministro mundial de petróleo. Nos enfrentamos a un conflicto —potencialmente internacional— cuyos efectos se sentirán primero en el mundo en desarrollo y, posteriormente, en el mundo desarrollado”, dijo Gaona.

“Llegaremos a la conclusión de que las consecuencias de no actuar son mayores que las del conflicto que afrontamos hoy”, agregó el embajador.

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El embajador aprovechó para hacer un llamado sobre las repercusiones del conflicto en los recursos petroleros a nivel mundial y las consecuencias humanitarias que ha tenido.

“Recordando de nuevo las repercusiones internacionales para el comercio y eventualmente para el desarrollo de otras regiones en el mundo, cuando la tercera parte de los recursos petroleros pasan por dos estrechos determinantes en este momento, en un conflicto que pareciera ser de soberanía nacional, en algún momento pareció ser también un conflicto regional y es ahora indudablemente un conflicto que se escala a nivel internacional”, dijo.

Buques comerciales, vistos en el estrecho de Ormuz desde la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

La guerra con Irán le ha costado a Estados Unidos alrededor de 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto, según informó el martes la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

El conflicto estalló con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

“Hasta el 1 de agosto de 2026, el conflicto armado con Irán le ha costado al Departamento de Defensa aproximadamente 38.000 millones de dólares”, señaló la CBO (por sus siglas en inglés) en un informe.

Los recientes ataques entre Estados Unidos e Irán evidencian el fracaso de los intentos de desescalamiento y reabren el riesgo de una guerra regional de mayores proporciones. Las hostilidades se reanudaron semanas después de los anuncios de paz entre Washington y Teherán. Foto: Foto tomada de video Agencia Viory

Añadió que, dependiendo de la intensidad de las hostilidades, los costos mensuales podrían situarse entre 2.000 y 3.000 millones de dólares o más si la guerra continúa.