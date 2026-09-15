Reconocida cadena de restaurantes de Estados Unidos se declara en bancarrota

Buttermilk Eatery, una cadena de restaurantes especializada en desayunos y brunch en Florida, se convirtió en otra empresa del sector gastronómico que busca protección financiera mediante el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos.

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La compañía, operada por Asani Restaurant Group LLC, presentó la solicitud ante un tribunal federal de Florida con el objetivo de reorganizar sus obligaciones económicas y continuar con sus operaciones mientras trabaja en un nuevo plan financiero.

La empresa se acogió al capítulo 11. Foto: Fotomontaje Semana: Getty Images

La decisión llega en un momento complicado para muchos negocios de restaurantes, especialmente aquellos que han enfrentado aumentos en costos de alimentos, salarios, alquileres y una mayor presión por parte de los consumidores.

Aunque declararse en bancarrota suele asociarse con el cierre de una empresa, el Capítulo 11 funciona de manera diferente: permite que una compañía siga operando mientras negocia con sus acreedores y busca una forma de recuperar estabilidad económica.

De acuerdo con los documentos del caso, Asani Restaurant Group reportó activos superiores a los 75.000 dólares, mientras que sus deudas superan los 400.000 dólares. Entre los problemas que llevaron al proceso legal se encuentra una disputa relacionada con equipos de cocina adquiridos anteriormente, además de otras obligaciones financieras pendientes.

El proceso bajo el Capítulo 11 brinda a las empresas una protección temporal frente a ciertas acciones de cobro, permitiéndoles presentar una propuesta para reorganizar sus deudas. Durante este periodo, la compañía puede intentar renegociar contratos, ajustar gastos y establecer un camino para mantenerse en funcionamiento.

La empresa busca reorganizarse para seguir a flote. Foto: El País

Si el plan no logra ser aprobado o la reorganización no resulta viable, el caso podría avanzar hacia una liquidación bajo otro capítulo de la ley de bancarrota.

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Buttermilk Eatery cuenta con restaurantes en el área de St. Petersburg y Pinellas Park, Florida, donde había desarrollado una propuesta enfocada en comida de desayuno y tecnología aplicada al servicio, incluyendo pedidos digitales y sistemas automatizados de apoyo en sus establecimientos.

*Con información de AP.