Empresa automotriz de Estados Unidos anuncia su quiebra: deja a miles sin empleo

First Brands Group, una de las empresas con mayor presencia en el mundo de las autopartes para vehículos, anunció su quiebra, acogiéndose al capítulo 11 de las normas financieras de Estados Unidos. La medida ha dejado a más de 1.100 personas sin empleo por el cierre de diversas fábricas y locales.

A pesar de los esfuerzos realizados por el grupo, las bajas ventas obligaron a que la marca se acogiera a las normas de reorganización y busque poder seguir operando a futuro. Otro de los golpes más duros fueron las denuncias contra exdirectivos de la empresa en los primeros meses del año.

La empresa busca reestructurarse y volver a operar. Foto: Fotomontaje: Fotos de Getty Images

Problemas judiciales para sus exdirectivos

Patrick James, exdirector ejecutivo del proveedor de repuestos de automóviles en quiebra First Brands Group, fue acusado de cargos federales de fraude y arrestado el jueves en Ohio junto con su hermano Edward, exejecutivo de la compañía, dijo el gobierno.

La acusación formal de la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York dice que los hermanos James “perpetraron un fraude que duró años” para obtener miles de millones de dólares para First Brands —y millones para ellos mismos— engañando a inversores y bancos con documentos falsos e informes financieros falsos.

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El gobierno alega que los hermanos James inflaron falsamente las facturas de cuentas por cobrar y solicitaron préstamos contra ellas dos y tres veces, sin el conocimiento de prestamistas e inversores. Esto generó miles de millones de dólares en financiación para la empresa, que los hermanos James utilizaron para financiar un estilo de vida lujoso, según la acusación.

“Los acusados ​​operaban First Brands como un esquema ‘Ponzi’ en el que los nuevos préstamos se utilizaban para pagar a antiguos prestamistas y financiar su extravagante estilo de vida”, dijo Kareem Carter, un agente del Servicio de Impuestos Internos.

Un portavoz de James declaró: «Patrick James se presume inocente y niega estos cargos. Convirtió a First Brands desde cero en un líder mundial de la industria y siempre se ha dedicado al éxito de la empresa. El Sr. James espera con interés presentar su caso ante el tribunal.

Son varias las compañías que han optado por acogerse a la ley de quiebras en 2026. Foto: Getty Images

Una demanda presentada contra Patrick James en noviembre acusó al exdirector ejecutivo de First Brands de obtener miles de millones de dólares en financiamiento de deuda basado en parte en facturas fraudulentas y luego transferir cientos de millones de dólares a sí mismo y a otros afiliados para “financiar su lujoso estilo de vida y el de su familia”, que incluye siete casas y 17 automóviles.

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La demanda afirma que James, con la ayuda de conspiradores anónimos, transfirió 8 millones de dólares a la empresa de bienestar de su yerno, 2 millones de dólares para la oficina familiar de James, 3 millones de dólares para el alquiler de su casa en la ciudad de Nueva York, 500.000 dólares a su chef personal y otros 150.000 dólares para un “entrenador personal famoso”, afirmó la demanda.

*Con información de AFP.