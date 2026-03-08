Economía

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

Se espera la llegada de miles de personas entre junio y julio.

Manuel Santiago Sánchez González

8 de marzo de 2026, 7:02 p. m.
Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.
Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa. Foto: Getty Images

Aunque Estados Unidos no sea precisamente una tierra de fútbol, las empresas hoteleras han anunciado que se desarrollarán planes específicos por el Mundial de 2026 para recuperar a los visitantes extranjeros, desanimados por las políticas de la administración Trump, y mantenerse a flote.

GUWAHATI, INDIA - JANUARY 13: FIFA World Cup Trophy stands on display for public inside a glass box during the Special Trophy Tour on January 13, 2026 in Guwahati, India. Ahead of the FIFA World Cup 2026, which is scheduled to kick off on June 11, the original FIFA World Cup Trophy arrived in India as part of its official global trophy tour. David Talukdar / Anadolu (Photo by David Talukdar / Anadolu via AFP)
Miles de personas cuentan con tiquetes para el mundial. Foto: Anadolu via AFP

Según la FIFA, además de los cerca de siete millones de espectadores previstos en los estadios, el Mundial con 78 partidos programados en Estados Unidos podría atraer entre 20 y 30 millones de turistas. En total, el evento podría generar unos 30.000 millones de dólares para la economía estadounidense.

Pero estas estimaciones se realizaron antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, cuyo impacto en los flujos de viajeros aún es imposible de evaluar.

A la espera del inicio del Mundial, el 11 de junio, hay un dato del que el presidente estadounidense no presume: su país fue el único gran destino turístico que registró un descenso el año pasado, muy lejos del crecimiento de dos dígitos observado en otros lugares.

Noticias Destacadas