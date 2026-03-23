¿Qué pasa si Nueva Caledonia y Jamaica empatan en el repechaje al Mundial 2026? Colombia, atenta

Nueva Caledonia y Jamaica jugarán este jueves 26 de marzo, a las 10:00 p.m. (hora colombiana) por la semifinal del repechaje al Mundial 2026. Será en el estadio Akron de Guadalajara, en México, y en Colombia hay atención especial a ese partido.

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El ganador entre Nueva Caledonia y Jamaica pasará a la final del repechaje, donde enfrentará a El Congo. Quien gane en la mencionada final entrará al grupo K del Mundial 2026, donde están las selecciones de Colombia, Portugal y Uzbekistán.

¿Qué pasa si Nueva Caledonia y Jamaica empatan en la semifinal del repechaje al Mundial 2026?

Si el empate entre Nueva Caledonia y Jamaica persiste durante los 90 minutos en el estadio Akron de Guadalajara, se irán a una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15 minutos cada una.

Si en esa prórroga de 30 minutos persiste el empate entre Nueva Caledonia y Jamaica, deberán definir al finalista del repechaje por tiros desde el punto penal.

Jamaica sueña con jugar el Mundial 2026. Su primer paso será ganarle a Nueva Caledonia en la semifinal del repechaje. Foto: ISI Photos via Getty Images

Al tratarse de un duelo a partido único, todo se definirá el mismo jueves 26 de marzo de 2026.

¿Contra quién jugará el ganador de la semifinal entre Nueva Caledonia y El Congo?

Contra El Congo, y la final de ese repechaje al Mundial 2026 se llevará a cabo el martes 31 de marzo en el mismo estadio Akron de Guadalajara a partir de las 4:00 p.m. (hora colombiana).

Será la misma dinámica que en la semifinal. Si El Congo y su rival en la final del repechaje empatan en los 90 minutos, irán a prórroga de 30 minutos, con dos tiempos de 15′ cada uno, y si el empate persiste todo se definirá por penales.

Angelo Fulgini, una de las figuras al servicio de Nueva Caledonia. Foto: Getty Images

¿Cuál es el otro repechaje intercontinental al Mundial 2026?

Sudamérica pondrá máxima atención a este repechaje intercontinental al Mundial 2026. Además de que saldrá un rival de Colombia en la fase de grupos de la cita orbital, otro país de Conmebol se juega su entrada a la competencia: Bolivia.

El mismo jueves 26 de marzo de 2026, Bolivia y Surinam jugarán las semifinales de su repechaje, pero más temprano que Colombia (5:00 p.m. hora colombiana). Quien gane en esa zona irá a la final contra Irak (martes 31 de marzo, a las 10:00 p.m. hora colombiana) y el vencedor de esa llave entrará al grupo I donde ya están Francia, Senegal y Noruega.

Bolivia será el representante de Conmebol en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

En síntesis, este mes de marzo trae una fecha Fifa histórica, donde se definirán los últimos cupos al Mundial 2026 tanto en el repechaje intercontinental como en el europeo.