Así podrá ver los partidos del repechaje al Mundial 2026 en Colombia: fechas, horarios y canal

Colombia logró de forma directa su lugar en el Mundial 2026. El equipo nacional cumplió con su trabajo en las Eliminatorias Sudamericanas y el 6 de diciembre de 2025, se anunció que quedó en el grupo K después del sorteo realizado por Fifa.

Aunque ya sabe que dos de sus rivales serán Uzbekistán (fecha 1) y Portugal (fecha 3), aún le resta saber con quién se verá en la jornada 2 de la fase de grupos. Tres naciones tienen opciones, pero tras los repechajes que están por jugarse, quedará definida cuál se gana ese derecho.

A Colombia le resta saber cuál será el rival que salga del repechaje 1. Foto: AFP

Nueva Caledonia, Jamaica o RD del Congo son los países que están peleando por meterse a la zona donde está la Selección Colombia.

En los próximos días, se llevará a cabo el repechaje intercontinental en México para saber cuál de esos tres equipos llegará. El país mencionado, que es también el lugar del Mundial, tendrá las dos semifinales y las dos finales del minitorneo antes de la Copa del Mundo.

Para ver estos partidos de vital importancia, los amantes del balompié podrán hacerlo a través de la señal de Win Sports, la cual confirmó que llevará los cuatro juegos que están preestablecidos.

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Fecha y horas para Colombia del repechaje intercontinental:

Jueves 26 de marzo de 2026

Bolivia vs. Surinam / 7:00 p. m. (hora Colombia)

Nueva Caledonia vs. Jamaica / 9:00 p. m. (hora Colombia)

Finales

Martes 31 de marzo de 2026

Final 1: 4:00 p. m. (hora Colombia)

Final 2: 10:00 p. m. (hora Colombia)

En Europa hay cuatro cupos en juego

Una campeona mundial como Italia también estará en el repechaje, pero el que corresponde a Europa. Allí, además de los italianos, habrá 15 naciones más en busca de cuatro cupos para entrar a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

Así quedó definido el repechaje de Europa al Mundial 2026 Foto: Tomada de X (@FIFAWorldCup)

Sobre la fecha en la que está previsto jugarse la primera parte del repechaje europeo, está programado que sea el jueves 26 de marzo de 2026.

Dicho día habrá en disputa un total de 8 partidos (4 rutas). En Colombia, esos compromisos serán transmitidos por la señal de ESPN y Disney+ en los siguientes horarios:

1:45 p. m. (hora Colombia)

3:45 p. m. (hora Colombia)

Llaves del repechaje de UEFA al Mundial 2026:

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Chequia vs. Irlanda

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Finales (partido único)

Después de haberse jugado esas ocho llaves, ya quedarán tan solo ocho equipos y serán los que vayan a la final para terminar de definir los cuatro que vayan a la Copa del Mundo 2026.

Martes 31 de marzo de 2026

1:45 p. m. (hora Colombia)

3:45 p. m. (hora Colombia)

Se juegan cuatro finales (una por cada ruta) y los ganadores clasifican al Mundial.