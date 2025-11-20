Italia, tetracampeona del mundo, se enfrentará en marzo a Irlanda del Norte en semifinales del repechaje europeo para clasificar al Mundial 2026, luego de haberse perdido las dos pasadas ediciones del torneo.

En caso de victoria, la Azzurra se enfrentaría en la final al vencedor de la otra semifinal del cuadro A, en la que se enfrentarán Gales y Bosnia-Herzegovina, tras el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich.

Repechaje; última oportunidad de Italia para ir al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

En el repechaje europeo, hasta dieciséis países se verán las caras por los últimos cuatro boletos del continente al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Ucrania se enfrentará a Suecia en una de las semifinales del cuadro B, en el que Polonia y Albania también se verán las caras.

Las semifinales del cuadro C miden a Turquía-Rumania y Eslovaquia-Kosovo.

Dinamarca, que perdió su boleto directo tras un final de partido agónico contra la clasificada Escocia en la última jornada de eliminatorias europeas, se enfrentará en el repechaje a Macedonia del Norte.

Los Vikingos Rojos, que han disputado de forma consecutiva las dos últimas ediciones del Mundial, tendrían como rival en una hipotética final a República Checa o Irlanda, que sueñan con volver al torneo por primera vez desde 2006 y 2002, respectivamente.

Así quedó definido el repechaje de Europa al Mundial 2026 | Foto: Tomada de X (@FIFAWorldCup)

Este jueves también se realizó el repechaje intercontinental, que entrega otros dos boletos al resto de continentes.

En la ruta A, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo. Bolivia, en la ruta B, tendrá como rival en semifinales a Surinam, y podría luchar por participar en el cuarto mundial de su historia en una hipotética final contra Irak.

Cuadro sorteado del repechaje UEFA al Mundial 2026

- Cuadro A

Semifinales:

Italia - Irlanda del Norte

Gales - Bosnia y Herzegovina

- Cuadro B

Semifinales:

Ucrania - Suecia

Polonia - Albania

- Cuadro C

Semifinales:

Turquía - Rumania

Eslovaquia - Kosovo

- Cuadro D

Semifinales:

Dinamarca - Macedonia del Norte

República Checa - Irlanda

Fechas y sedes

Está previsto que estos duelos entre las selecciones en mención se lleven a cabo en la próxima fecha FIFA de marzo (del 23 al 31 de marzo de 2026).

A diferencia del repechaje intercontinental, los juegos en Europa se mantendrán allí, sin ser trasladados a México, como si pasará con los de Bolivia, Surinam, y demás aspirantes al próximo Mundial.

Italia quiere acabar con la agonía

Gennaro Gattuso, entrenador de Italia e histórico jugador de dicha nación, no quiere más decepciones para su país.

Recientemente, se negó a repetir la historia de una eliminación como ya pasó en las ediciones pasadas: “Queremos estar en el próximo Mundial. Italia no puede volver a quedarse afuera...”, sentenció.

Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa. | Foto: NurPhoto via AFP

Aquel día también lanzó una crítica a la manera en que se jugaban las eliminatorias mundialistas de Conmebol.

"No me parece justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo tenga la posibilidad del repechaje", fueron las palabras que se viralizaron.