¿Se repetirá la racha de 2025? Las acciones colombianas moderan sus expectativas

Tras un 2025 maravilloso para las acciones colombianas, que terminaron el año entre las más rentables de la región con una valorización cercana al 50 por ciento en términos de precio, la duda para este año es si se podrá mantener ese mismo ritmo.

Un 44 por ciento de los analistas consultados considera que sí es posible, dado que se mantendrán estrategias como el trade político, en el que se invierte con la expectativa de un cambio de Gobierno.

En la aseguradora Positiva creen que las acciones colombianas todavía se ven atractivas frente a sus pares internacionales. Sin embargo, en Bancolombia indican que el alza de este año no sería de la misma magnitud: “La lectura táctica es mantener posiciones de alta convicción y ejecutar rotaciones selectivas, más que anticipar un año similar a 2025. Además, el valor futuro del índice Colcap estará fuertemente atado al ciclo electoral de 2026, donde el mercado probablemente descuenta un giro hacia un Gobierno más promercado. En esa línea, las fechas que definirán buena parte del desempeño del índice serán las elecciones al Congreso de la República y a la presidencia”.

En Acciones y Valores tampoco esperan otra valorización del 50 por ciento. Estiman un valor justo del índice Colcap entre 2.289 y 2.613 puntos, lo que representa un avance potencial de entre 11 y 26 por ciento en 2026. “El desempeño dependerá de la evolución de los resultados corporativos de las compañías, el comportamiento del sector financiero ante una política monetaria más restrictiva y el desenlace del ciclo político en junio”, reiteran. Finalmente, en Colfondos señalan que el avance del año pasado estuvo explicado en gran medida por una reversión de valuaciones muy deprimidas, compresión de primas de riesgo y una mejora en el apetito por activos locales, factores que hoy están mucho más incorporados en los precios.

Acciones recomendadas para comprar

1. Ecopetrol: A pesar de la mala expectativa del precio del petróleo este año, es la que más ganaría con un cambio de régimen al ser una empresa del Estado.

2. Grupo Cibest: Se beneficia de una subida de tasas de interés (que es la expectativa) y, con la salida de Banistmo, debería hacer crecer su rentabilidad.

3. ISA: Al ser una empresa del Estado, también se beneficiaría del cambio de gobierno. Además, le sirve su diversificación geográfica y que tiene fuentes estables de ingresos.

4. GEB: Es una compañía de servicios públicos con ingresos más estables que otros emisores del Colcap. Tiene uno de los dividendos más competitivos del índice.

5. Éxito: Aunque la subida del salario mínimo les pega a sus gastos, gana con el buen momentum del consumo en Colombia.

Acciones no recomendadas

1. ETB: Está en un negocio deteriorado como lo es la telefonía fija. No tiene escala suficiente para competir en el segmento móvil.

2. Celsia: Estaría afectada por estrés regulatorio e hídrico posiblemente en el segundo semestre del año.

3. Fabricato: Aunque está subvalorada, tiene mucha deuda. A eso se suma que el mercado textil está saturado, lo que limita su recuperación.

4. Davivienda: Una coyuntura de tasas de interés más altas por más tiempo afecta su costo de fondeo alto. Además, la integración con Scotia presiona las utilidades.

5. Cementos Argos: El sector de la construcción y de materiales de obras civiles ha mantenido un rezago estructural asociado a una baja tasa de inversión de la economía.

Impacto mundialista

El Mundial de futbol no solo es un tema de entrenamiento, también es clave en el consumo y en el ánimo de los hogares. Estas son las expectativas de los analistas financieros:

Este especial sobre expectativas de inversión se construyó a partir de una encuesta de Dinero, aplicada entre el 20 y el 28 de enero de 2026 y respondida por analistas de las siguientes firmas: Sectorial, BTG Pactual, Alianza, Credicorp, Aval Asset Management, Fénix Valor, Bancolombia, Positiva, BBVA, Elemento Alpha, Protección, Asobancaria, Banco de Bogotá, Corficolombiana, Acciones y Valores, Itaú, Davibank y Colfondos.