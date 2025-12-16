Energía
ISA crea una nueva empresa para maximizar sus servicios de transición energética en Latinoamérica
La compañía ofrecerá a través de esta filial 83 servicios en seis países.
HI es la nueva empresa subsidiaria de ISA, con la cual busca expandir sus negocios en Latinoamérica. Comenzará operaciones en enero de 2026 y tendrá el objetivo de aumentar su eficacia y rentabilidad mediante tecnologías innovadoras dentro de su estrategia hacia 2040.
ISA, empresa de Ecopetrol dedicada a la transmisión de energía eléctrica, planea en los próximos años invertir en nuevas energías renovables y modernizar toda su infraestructura eléctrica.
HI, que significa el Hub de ISA, será fundamental para la asistencia de servicios transversales, administrativos, contables, tecnológicos, de aprovisionamiento y gestión de talento, entre otros.
Jorge Carrillo Cardoso, presidente de ISA, explicó lo que representa este nuevo aliado para el territorio: “Con HI damos un paso decisivo integrando talento, tecnología e innovación en un modelo ágil que fortalece la eficiencia, la gobernanza y la creación de valor para nuestras empresas en la región”.
Uno de sus beneficios más importantes tiene que ver con la gestión de INTERCOLOMBIA como operador del sistema de transmisión nacional, según un comunicado de la compañía.
Hi estará listo para atender las necesidades de más de 5.000 usuarios en 6 países con 83 servicios disponibles.