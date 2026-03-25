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¿Qué pasará este sábado, 28 de marzo, en el mundo? El evento global que podría impactar a futuro en el medioambiente

Este hecho podría convertirse en una fuerza global de cambio ante los fenómenos climáticos extremos.

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Redacción Sostenible
25 de marzo de 2026, 11:19 a. m.
El próximo sábado ocurrirá un hecho que podría contribuir al cuidado del planeta Tierra.
El próximo sábado ocurrirá un hecho que podría contribuir al cuidado del planeta Tierra. Foto: Getty Images / bjorn holanda

El próximo sábado, 28 de marzo de 2026, ocurrirá un hecho que podría contribuir al cuidado del planeta Tierra. Millones de personas alrededor del mundo se sumarán a una nueva edición de la Hora del Planeta, una iniciativa liderada por la World Wildlife Fund (WWF) que cumple 20 años promoviendo la conciencia ambiental.

Entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, el apagón simbólico no buscará oscurecer el planeta, sino enviar un mensaje de compromiso colectivo para darle una nueva oportunidad a la Tierra y fomentar acciones en favor de su cuidado.

Mano apagando el interruptor de la luz de la pared. imagen en color en orientación horizontal
Mano apagando el interruptor de la luz de la pared. imagen en color en orientación horizontal Foto: Getty Images/iStockphoto

Bajo el lema “Apaga la luz, enciende el planeta”, esta edición conmemora dos décadas destacando cómo las decisiones individuales, al unirse, pueden convertirse en una fuerza global de cambio ante los fenómenos climáticos extremos.

Los eventos climáticos extremos ponen en evidencia la magnitud del cambio climático y el deterioro de la biodiversidad, riesgos que afectan directamente la vida en el planeta. Por ello, iniciativas como la ‘Hora del Planeta’ impulsan acciones simbólicas con el fin de transmitir un mensaje conjunto sobre la necesidad urgente de tomar medidas.

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En este contexto, las acciones cotidianas adquieren un papel clave: reducir el consumo de energía, optar por medios de transporte sostenibles, evitar el desperdicio de alimentos y gestionar correctamente los residuos son prácticas que, aunque parezcan simples, pueden generar un impacto real en la protección del entorno natural.

Por ejemplo, en Colombia, desconectar la energía durante una hora puede evitar la emisión de más de 1.000 toneladas de gases de efecto invernadero, un impacto comparable a preservar cerca de dos hectáreas de selva amazónica durante un año.

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El gesto principal consiste en apagar las luces del hogar durante una hora. Foto: DW

“Durante dos décadas, la Hora del Planeta ha sido un momento universal de esperanza y unidad frente a la crisis climática y de la naturaleza. La edición número 20 de este año ofrece a las personas de todo el mundo la oportunidad de mostrar su apoyo a un futuro más brillante y sostenible. Las decisiones que tomamos hoy darán forma al mundo del mañana, y la Hora del Planeta es un recordatorio del poder de la acción colectiva para impulsar el cambio que nuestro planeta necesita con urgencia”, señaló la directora general de WWF, Kirsten Schuijt.

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¿Cómo sumarse a esta iniciativa?

El gesto principal consiste en apagar las luces del hogar durante una hora, una acción sencilla que, al multiplicarse entre miles de personas, puede generar un efecto significativo.

A nivel global, reconocidos lugares como la Puerta de Brandemburgo, la Plaza de San Pedro, el Coliseo Romano, la Acrópolis de Atenas y la Sagrada Familia se sumarán apagando sus luces. En Colombia, diversas empresas y la Alcaldía de Bogotá también participarán, invitando a la ciudadanía a unirse desde sus hogares.