Atención en Chile: así será el ajuste al horario de verano 2025 y las regiones que quedarán exentas

Este 2025 está llegando a su fin y, dentro de poco, el mundo entrará en el último cuarto del año. Con ello, diferentes estaciones entrarán en curso en múltiples países alrededor del globo.

Ese será el caso de Chile, que en los inicios del próximo mes, septiembre, tendrá que realizar su cambio habitual de huso horario, dándole así la bienvenida al horario de verano.

En la actualidad, el país sudamericano se encuentra en invierno, por lo que el pasado sábado 5 de abril los habitantes de la mayoría del territorio tuvieron que modificar todos sus relojes buscando aprovechar al máximo la luz natural.

Sin embargo, como lo estipula el Decreto 224 del 14 de julio del año 2022, el horario de invierno se mantiene vigente hasta el primer sábado del mes de septiembre. Por lo tanto, el sexto día del noveno mes de este 2025 será el momento en el que se dará inicio oficial al nuevo horario en Chile, según un artículo de El Comercio.

Las temperaturas de verano en Chile varían mucho según la región, pero las máximas pueden llegar a los 30-35 °C en el norte y la zona central (como en Santiago) o incluso superar los 40 °C en olas de calor. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Así, el sábado 6 de septiembre a las 11:59 p. m., los habitantes de Chile deberán adelantar sus relojes una hora, lo que significa que pasará a ser la 1:00 a. m. del domingo 7 de septiembre.

Este año la Región de Aysén se sumará a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al no cambiar de huso horario. De esta manera, los habitantes de dichos territorios no deberán modificar sus relojes y mantendrán su hora según la zona (UTC-3), de acuerdo con lo informado por El Mostrador.

En cambio, las demás regiones del país dejarán el horario de invierno (UTC-4) para pasar al de verano (UTC-3), lo que marcará que amanecerá y anochecerá en horarios distintos a los acostumbrados en los meses más recientes, según reportó BiobioChile.

Muchas personas tienden a confundirse con relación al día y momento exacto en que se deben llevar a cabo estos cambios de hora a lo largo del año. Por ello, es importante recordar que el próximo ajuste será el sábado 6 de septiembre, cuando se deberán adelantar los relojes de las 11:59 p. m. a la 1:00 a. m. del domingo 7 de septiembre.