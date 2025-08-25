La mejor forma de proteger sus electrodomésticos durante una fuerte tormenta para evitar reparaciones costosas

El cuidado de los electrodomésticos y el buen uso que se les dé a lo largo del tiempo es clave para evitar daños prematuros que afecten su funcionamiento o desgasten componentes importantes.

Sin embargo, existe un factor externo que puede influir de manera negativa en su vida útil: los bajones inesperados de energía.

A más de uno le ha pasado que, mientras cocina, ve televisión o realiza tareas de limpieza, de repente se va la luz. Además de interrumpir las actividades diarias, estas variaciones pueden poner en riesgo los equipos del hogar. Entre las causas más comunes se encuentran las fuertes lluvias, que en los últimos días han afectado varias regiones del país.

Según el portal de Enel Colombia, durante tormentas intensas suele disminuir la cobertura de comunicaciones, lo que repercute en los sistemas de telecontrol y automatización, retrasando el restablecimiento del servicio eléctrico.

Se deben desconectar los electrodomésticos cuando hay bajones de energía inesperados. | Foto: Getty Images

Por otro lado, en algunas ocasiones, las fallas se prolongan porque los técnicos no pueden acudir de inmediato al lugar debido a las condiciones de riesgo y deben esperar a que las lluvias cesen para realizar las reparaciones.

A su vez, el portal isselectricidad.com señala que los cortocircuitos durante una tormenta pueden desencadenar sobrecargas en el sistema, provocando que salten los fusibles o el interruptor automático.

Otro factor frecuente son los árboles y las ramas caídas. Las corrientes de viento, sumadas a la lluvia y las tormentas, pueden tumbarlos y dañar líneas eléctricas o transformadores.

Por estas razones, resulta fundamental saber cómo actuar durante un bajón de energía para proteger, tanto la seguridad de los integrantes del hogar como los electrodomésticos que son indispensables en el día a día.

Cómo cuidar los electrodomésticos en días lluviosos

De acuerdo con Novaluz Energía, la primera medida es desenchufar los dispositivos de la corriente apenas se presente una tormenta. Esto es clave porque las descargas eléctricas pueden provocar picos de energía y sobretensiones que dañan los equipos.

El uso de protectores contra sobretensiones es otro recurso valioso que muchas veces se subestima. Estos dispositivos son una solución sencilla y económica que reduce considerablemente el riesgo de daños por fluctuaciones repentinas de voltaje.

En casos de eventos climáticos extremos, lo mejor es evitar el uso de aparatos electrónicos al aire libre. Si estos se encuentran ubicados en exteriores, lo ideal es protegerlos con impermeables adecuados para prevenir daños por humedad o cortocircuitos.

Las fuertes lluvias pueden afectar el funcionamiento de los electrodomésticos. | Foto: Getty Images / Paul A. Souders

Cuando las lluvias son especialmente intensas, los rayos también se convierten en un riesgo. Una alternativa de protección es instalar dispositivos especializados contra descargas eléctricas de este tipo.

Asimismo, es recomendable reubicar los equipos que estén en zonas propensas a inundaciones, como el suelo, y mantenerlos en estanterías o superficies elevadas para alejarlos del contacto con el agua.