El peligroso cable que puede dañar sus electrodomésticos durante una tormenta: si lo tiene, desconéctelo inmediatamente

Los electrodomésticos y dispositivos electrónicos son parte fundamental del hogar, ya que facilitan las tareas cotidianas, desde la limpieza y la cocina hasta el entretenimiento y el trabajo. Por esta razón, el cuidado es clave para prolongar su vida útil y evitar reemplazarlos antes de lo previsto.

Sin embargo, uno de los aspectos que muchas personas suelen pasar por alto es la protección de estos equipos durante lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas. Aunque no siempre es evidente, este tipo de fenómenos puede afectar de manera significativa su funcionamiento e incluso causar daños graves si no se toman las precauciones adecuadas.

Durante una tormenta eléctrica, los rayos pueden generar picos de voltaje en la red eléctrica. Estas sobrecargas se desplazan a través del cableado de la casa y llegan directamente a los electrodomésticos. Aparatos como televisores, neveras, computadores, microondas y routers son especialmente vulnerables, dado que cuentan con componentes electrónicos sensibles.

Las tormentas eléctricas pueden ser fenómenos que dañen los componentes de los aparatos tecnológicos. | Foto: Getty Images

No siempre el daño es inmediato. En muchos casos, las descargas afectan internamente los circuitos o las tarjetas electrónicas, lo que provoca fallas intermitentes, apagados inesperados o daños que se manifiestan semanas después. Este tipo de averías suele ser difícil de detectar y, en ocasiones, costosa de reparar.

Ante este riesgo, muchas personas optan por desconectar sus equipos de la toma eléctrica o de la regleta. Aunque esta acción puede ser efectiva, no siempre resulta una medida definitiva porque existen otros factores que también deben tenerse en cuenta.

Según el portal Computer Hoy, uno de los puntos más críticos durante una tormenta eléctrica son las antenas. En el caso de los televisores, el mayor riesgo no siempre está en el enchufe, sino en el cable de antena. Estas suelen estar ubicadas en zonas elevadas, como techos o fachadas, para captar señales del exterior, lo que las deja más expuestas a rayos y variaciones de energía.

Durante una tormenta, los rayos generan campos electromagnéticos extremadamente fuertes que pueden inducir corriente en estos cables, incluso sin un impacto directo. De esta manera, el cable de antena puede actuar como un “receptor” de energía peligrosa.

La seguridad debe ser siempre la prioridad, y pequeños gestos como este pueden marcar la diferencia en la protección del hogar y la familia. | Foto: Getty Images

A diferencia del cableado interno de la vivienda, los cables de antena permanecen expuestos al aire libre, lo que los hace más susceptibles a descargas eléctricas indirectas y a fluctuaciones bruscas de energía. Además, muchos sistemas de antena no cuentan con protección contra sobretensiones ni con una correcta puesta a tierra.

No es necesario que un rayo caiga directamente sobre la antena. Basta con que impacte cerca de la vivienda o en la red de transmisión para que la energía se propague por el cable y genere una sobrecarga peligrosa dentro del hogar.