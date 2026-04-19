Tres electrodomésticos que no debería dejar conectados porque siguen consumiendo energía aunque estén apagados

¿Sabía que, aunque sus electrodomésticos estén apagados, pueden seguir consumiendo energía? Este es un aspecto clave a la hora de evaluar el gasto eléctrico en el hogar, pero muchas personas lo pasan por alto sin saber que puede influir de forma importante en la factura.

Tres electrodomésticos de su cocina que debe desenchufar después de cada uso para evitar un incendio

Pero ¿por qué ocurre esto? Se trata de un fenómeno conocido como “consumo fantasma”. Según expertos de Repsol, es la energía que consumen algunos electrodomésticos y dispositivos incluso cuando no se están utilizando, pero permanecen conectados o en modo de espera (stand by).

Este tipo de consumo está relacionado con el diseño de muchos aparatos modernos, que siguen funcionando parcialmente mientras están enchufados. Por eso, es común ver señales como luces encendidas o relojes activos, incluso cuando no se están usando.

Reducirlo es una forma sencilla de ahorrar dinero y, al mismo tiempo, cuidar el medioambiente. Aunque parezca un gasto pequeño, con el tiempo puede sumar una cantidad considerable. Una de las medidas más efectivas es desenchufar los equipos cuando no se utilizan, excepto en casos como la nevera, el congelador o el router, que deben permanecer conectados para funcionar correctamente.

Los electrodomésticos tienen un consumo "fantasma" de energía. Foto: Getty Images

Entre los aparatos que más gastan en este estado están los computadores de escritorio, que pueden representar hasta un 8 % del consumo energético de los electrodomésticos del hogar. Si no se usan con frecuencia, una buena alternativa es optar por un portátil, ya que consume menos energía.

Los televisores también destacan por su consumo en modo de espera, especialmente cuando están conectados junto a otros equipos. Para reducir este gasto, se pueden usar regletas con interruptor o sistemas que cortan automáticamente la energía. Algunas incluso permiten controlarse con el celular o el control remoto, lo que las hace muy prácticas.

Un aumento en el consumo de energía puede afectar el bolsillo drásticamente. Foto: Getty Images

En este grupo también se incluyen dispositivos como barras de sonido y consolas de videojuegos, que siguen consumiendo energía mientras están en espera. Desenchufarlos completamente o apagarlos todos a la vez puede marcar una diferencia importante en la factura.

Conocer el consumo en modo de espera de los electrodomésticos permite tomar decisiones más conscientes, como desconectar los equipos o usar herramientas que faciliten el ahorro de energía.