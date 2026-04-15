Tres electrodomésticos que más consumen energía y aumentan la factura de luz en casa sin que lo note

El consumo de energía en los hogares podría depender en gran medida de la forma en que se utilizan los electrodomésticos y del tiempo que permanecen en funcionamiento. Muchas actividades cotidianas requieren equipos que operan durante largos periodos o que demandan una mayor transformación de energía para cumplir su función, lo que se traduce en un incremento significativo en el consumo.

El electrodoméstico de la cocina que fue retirado del mercado por fallas técnicas y riesgo de incendio

De acuerdo con la organización Enel Colombia, estos dispositivos, aunque indispensables en la vida diaria, pueden convertirse en una fuente importante de gasto mensual si no se usan de manera eficiente.

Asimismo, la entidad advierte que su uso frecuente no solo impacta el bolsillo de los usuarios, sino que también tiene consecuencias en el medio ambiente debido al aumento en la demanda de energía.

Adoptar buenas prácticas para evitar un aumento en el consumo de energía beneficia a cada usuario. Foto: Getty Images

La nevera, según la entidad, se posiciona como uno de los electrodomésticos con mayor consumo de energía en el hogar. Su funcionamiento continuo, necesario para conservar alimentos y bebidas en condiciones adecuadas, hace que permanezca encendida las 24 horas del día.

Además, cada vez que se abre la puerta, entra aire caliente del exterior, lo que obliga al equipo a esforzarse más para recuperar la temperatura interna, aumentando así el gasto energético. Este uso constante implica un ciclo repetitivo en el que el compresor se activa y se detiene para mantener el frío. Aunque los modelos modernos han mejorado en eficiencia, el consumo sigue siendo elevado debido a su operación ininterrumpida.

La temperatura juega un papel clave en el consumo de energía del hogar. Foto: Creada con inteligencia artificial

Por otro lado, la lavadora ocupa el segundo lugar entre los aparatos que más influyen en la factura de energía. Su consumo se eleva especialmente cuando se utiliza con cargas pequeñas o se realizan múltiples lavados a lo largo de la semana. Cada ciclo requiere energía para llenar el tambor, moverlo, enjuagar y, en algunos casos, calentar el agua, lo que se traduce en un gasto acumulativo.

La entidad recomienda aprovechar al máximo la capacidad del equipo en cada uso, ya que realizar varios ciclos con poca ropa puede multiplicar el consumo. Asimismo, algunos programas prolongados o intensivos también demandan más energía, impactando directamente en el valor mensual del servicio eléctrico.

Una lavadora que no cumpla con ciertas características, puede influir en el consumo de energía del hogar. Foto: Getty Images

Finalmente, la plancha figura entre los electrodomésticos que más energía consumen en el hogar, principalmente por el proceso que realiza para generar calor. Este tipo de equipos requiere transformar la electricidad en altas temperaturas, lo que implica un gasto considerable durante su funcionamiento, especialmente si se utiliza con frecuencia.

El consumo aumenta porque el aparato debe alcanzar cierto nivel de calor y mantenerlo de manera constante mientras se plancha. Además, cada vez que entra en contacto con distintas telas o se interrumpe su uso, necesita recuperar temperatura, lo que eleva aún más la demanda energética.

¿Freidora de aire u horno eléctrico? Este es el electrodoméstico que ayudaría a reducir el consumo de energía al cocinar

En este contexto, Enel Colombia recomienda prestar atención a la eficiencia de los electrodomésticos antes de adquirirlos. Actualmente, los equipos cuentan con una etiqueta energética que clasifica su nivel de consumo en una escala que va de la A a la G, siendo la A la más eficiente, permitiendo un mayor ahorro en el hogar.

Según la entidad, realizar mantenimientos periódicos y desconectar los dispositivos cuando no estén en uso podría marcar la diferencia. Incluso cuando están apagados, algunos aparatos siguen consumiendo energía, lo que se conoce como “consumo fantasma”, y puede representar entre el 5 % y el 8 % del gasto total, afectando de manera silenciosa la factura de electricidad.

“El uso que hacemos de los electrodomésticos es un factor determinante a la hora de identificar cuáles consumen más energía, aunque optar por una calificación energética superior es una buena manera de reducir su consumo”, de acuerdo con Repsol.