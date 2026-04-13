El electrodoméstico de la cocina que fue retirado del mercado por fallas técnicas y riesgo de incendio

En la mayoría de los hogares hay electrodomésticos que, con el paso del tiempo, se han vuelto esenciales para la vida diaria. Su uso permite simplificar distintas actividades del día a día, especialmente labores como cocinar o mantener la casa limpia.

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Sin embargo, los electrodomésticos de cocina ocupan un lugar especialmente importante en el hogar. Hoy en día, el mercado ofrece una amplia variedad de opciones que se adaptan a los gustos y necesidades de cada persona. Esta diversidad ha impulsado el desarrollo de dispositivos cada vez más específicos.

Por ejemplo, en los últimos años, la freidora de aire se ha posicionado como uno de los electrodomésticos más adquiridos. Este dispositivo se ha convertido en una solución práctica para los hogares que no cuentan con horno, permitiendo preparar una amplia variedad de alimentos de manera rápida y sencilla.

Un mal uso del electrodoméstico puede ocasionar dalos prematuros en su funcionamiento. Foto: Getty Images

Su auge ha sido notable a nivel global. Según datos de la firma analista Circana, cerca de dos tercios de los hogares ya cuentan con al menos una freidora de aire, dejando en evidencia su creciente protagonismo dentro de las cocinas modernas y su aceptación.

No obstante, pese a su popularidad, algunos modelos han sido retirados del mercado debido a fallas que podrían representar riesgos para la seguridad. Por esta razón, expertos recomiendan a quienes poseen una air fryer verificar si su equipo hace parte de las unidades afectadas, con el fin de prevenir incidentes y gestionar un posible cambio a tiempo.

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Diversos incidentes han provocado que algunas marcas retiren del mercado determinados modelos de freidoras de aire. De acuerdo con reportes citados por el portal Ok Diario, han identificado fallas técnicas relevantes, como sobrecalentamiento, quemaduras e incluso pequeños incendios, encendiendo las alertas sobre la seguridad de estos dispositivos.

Entre los casos más destacados se encuentra el de la marca Insignia, que decidió retirar cerca de 280.000 unidades debido a problemas en el sobrecalentamiento de los cables internos, situación que podría haber generado incendios en las cocinas.

Esta situación podría haber generado incendios en las cocinas. Foto: Getty Images

A esto se suman modelos de otras compañías como Magic Chef, con más de 11.000 unidades afectadas por fallos en sus componentes eléctricos.

Asimismo, la empresa Newair también tomó medidas al retirar varias unidades por inconvenientes similares relacionados con defectos en sus piezas. Otros reportes señalaron daños como la rotura de componentes durante el funcionamiento o el sobrecalentamiento de puertas y superficies de vidrio en algunos equipos.

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Ante este panorama, recomiendan suspender de inmediato el uso de cualquier freidora que presente fallas, incluso si aparentemente funciona con normalidad.

Además, los expertos advierten que problemas como el sobrecalentamiento o los defectos eléctricos pueden derivar en incendios, y subrayan que estos riesgos no solo están asociados a fallas de fabricación, sino también al uso inadecuado de los electrodomésticos.