No haga esto al usar el microondas: podría aumentar significativamente el consumo de energía y afectar su rendimiento

El microondas se ha consolidado como un aparato esencial en la cocina, ya que facilita tareas diarias y reduce el tiempo en la preparación de alimentos.

Sin embargo, su uso adecuado no solo mejora la comodidad, sino que permite optimizar el consumo de energía. Esto podría traducirse en más eficiencia y en un impacto positivo tanto para el bolsillo como para el entorno.

Para aprovechar mejor su funcionamiento y evitar gastos innecesarios de electricidad, lo primero es identificar el tipo de microondas disponible.

Existen diferentes modelos en el mercado, cada uno diseñado para cumplir funciones específicas que se adaptan a diversas necesidades culinarias.

No exceder los tiempos de calentamiento recomendados por el fabricante del microondas. Foto: Getty Images

Por ejemplo, los equipos básicos, sin función de grill, son adecuados para calentar o descongelar alimentos. En cambio, los que incluyen grill permiten dorar y aportar textura a las preparaciones.

Por su parte, los modelos combinados integran funciones de convección que posibilitan hornear y elaborar recetas más complejas, por lo que al elegir estos equipos debe hacerse correctamente para evitar el uso de opciones que no se requieren y, así reducir el consumo energético.

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¿Cómo ahorrar energía y mejorar el rendimiento del aparato?

Abrir repetidamente la puerta del microondas durante su funcionamiento es una práctica que puede resultar contraproducente.

Aunque muchas personas lo hacen para revisar el estado de los alimentos, esta acción provoca la pérdida de calor acumulado, disminuye la temperatura interna y obliga al aparato a trabajar más para completar el proceso.

Como consecuencia, podría generarse un consumo de energía y afectar tanto la eficiencia de la cocción como el rendimiento del equipo con el paso del tiempo.

Otra opción es que al momento de preparar varias comidas, debe planificar el uso del microondas para calentar más de un recipiente al tiempo, siempre que la capacidad lo permita.

El microondas es un electrodoméstico indispensable en los hogares. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, cortar los alimentos en piezas pequeñas facilita una cocción más rápida y uniforme, y podría contribuir a reducir el gasto eléctrico. Por ello, revisar previamente las recetas y ajustar los tiempos evita prolongar innecesariamente el funcionamiento del equipo.

Mantener el microondas en buen estado de limpieza también es clave para su rendimiento. La acumulación de grasa o residuos puede interferir en la distribución del calor, obligando al aparato a consumir más energía. Ante esto, es importante realizar limpiezas frecuentes y verificar su correcto funcionamiento.

De igual manera, ubicar el electrodoméstico en un espacio con buena ventilación y sin temperaturas extremas favorece su desempeño. Apagarlo unos segundos antes de que finalice el ciclo permite aprovechar el calor interno restante, logrando que los alimentos se terminen de calentar sin necesidad de seguir consumiendo electricidad.