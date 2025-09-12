¿Adiós a los microondas? Este sería el electrodoméstico con tecnología avanzada que podría reemplazarlo

El uso del microondas se ha popularizado en los últimos años por su capacidad para calentar los alimentos en poco tiempo y sin necesidad de recurrir a los utensilios de cocina. Esto garantiza un mayor orden a la hora de preparar comidas y resulta especialmente útil para quienes requieren calentar pequeñas porciones sin ensuciar la loza.

No obstante, la tecnología ha avanzado de tal manera que cada vez surgen más aparatos que compiten entre sí, generando la idea de que algunos podrían reemplazar dispositivos considerados esenciales en la vida cotidiana. En este contexto, ha tomado fuerza la teoría de que el microondas puede ser sustituido por el horno de convección.

Lo primero que debe comprenderse es que ambos electrodomésticos son diferentes y cumplen funciones ajustadas a las necesidades de cada persona, aunque existen ciertas características que permiten establecer comparaciones.

El microondas y horno de convención puede adaptarse a las necesidades de cada persona. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el blog Geepas, el microondas tradicional es ideal para quienes buscan rapidez y simplicidad en la cocina. Su principal ventaja es la velocidad: en cuestión de segundos permite calentar o cocinar alimentos sin necesidad de precalentamiento.

Además, su uso es muy sencillo, ya que basta con colocar la comida, programar el tiempo y encenderlo. Es práctico para recalentar sobras, preparar palomitas de maíz o descongelar alimentos.

Por su parte, el horno de convección ofrece mayor versatilidad al combinar la tecnología del microondas con un sistema de aire caliente que permite hornear, asar y dorar. Gracias a esta doble función, no solo calienta con rapidez, sino que también logra acabados crujientes y dorados, ideales para pizzas, carnes o panes.

En consecuencia, la decisión entre un microondas tradicional y un horno de convección depende del estilo de cocina, del espacio disponible en el hogar y del presupuesto.

Si lo que se requiere con mayor frecuencia es recalentar comida, descongelar ingredientes o simplemente contar con rapidez y comodidad, el microondas es la opción más práctica. Se trata de un electrodoméstico fácil de usar que se ha convertido en un aliado esencial en la mayoría de los hogares.

El microondas calienta los alimentos en poco tiempo. | Foto: Getty Images/Image Source