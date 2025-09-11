¿Error dE en la lavadora? Qué significa y cómo solucionarlo en pocos minutos

Las lavadoras son electrodomésticos que aparentan ser sencillos, pero cuando aparece un fallo en pantalla la situación se complica. Muchos modelos muestran mensajes en forma de códigos de error, una combinación de letras y números que no siempre resulta comprensible para el usuario. Cada fabricante utiliza los suyos, por lo que, sin el manual de instrucciones a mano, identificar la causa y la solución puede ser difícil.

Uno de los más frecuentes, y también de los más buscados en internet, es el código dE o de. A continuación, se explica qué significa, cómo solucionarlo y se presentan otros errores comunes recopilados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su guía sobre códigos de error en 23 marcas de lavadoras.

El mantenimiento constante es fundamental para prolongar la vida útil de la lavadora. | Foto: Getty Images

Qué significa el error dE / de

El error “dE” –también mostrado como “de”– indica que la puerta de la lavadora no está cerrada correctamente o que el sistema de bloqueo no detecta el cierre. Puede deberse a que alguna prenda quede atrapada en la junta, a que el pestillo no encaje bien o incluso a un fallo del mecanismo de bloqueo.

Qué hacer si aparece este código:

Abrir y cerrar la puerta hasta escuchar el clic característico.

Revisar que ninguna prenda quede atrapada.

Comprobar que la goma de la puerta esté limpia y sin objetos.

Reiniciar la lavadora tras unos minutos.

Si el problema persiste, es posible que el sistema de bloqueo esté averiado y conviene acudir al servicio técnico.

De acuerdo con OCU, este fallo también se manifiesta en otras marcas bajo diferentes códigos: E40 en AEG/Electrolux/Zanussi, E01 en Candy/Hoover, F05 en Fagor o F34-F35 en Miele.

La lavadora puede aumentar el consumo de energía si no se usa correctamente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Qué hacer si no se reconoce el código

Los códigos varían de un fabricante a otro e incluso entre modelos de la misma marca. Por ello, los expertos recomiendan consultar siempre el manual de instrucciones. En muchos casos, revisar el grifo, la manguera, el filtro de entrada o el filtro de desagüe puede resolver el problema.

Si el error persiste tras reiniciar la lavadora, lo más prudente es contactar con el servicio técnico autorizado.