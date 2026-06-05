SEGA estaría en busca de revitalizar su legado: filtran una nueva consola de videojuegos

Desde que la legendaria Dreamcast se retiró del mercado, los entusiastas de los videojuegos han soñado con el día en que SEGA volviera a fabricar sus propias máquinas. Ese anhelo parece estar más cerca de la realidad tras filtrarse detalles de un nuevo dispositivo portátil que no busca competir en potencia bruta, sino en rescatar la esencia más pura de los juegos clásicos.

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Un origen inesperado en las líneas de producción

La noticia no surgió de un anuncio oficial, sino que se mantiene como un rumor, que ha cobrado fuerza en plataformas como Vandal al igual que Reddit y a través de filtradores con un historial de aciertos sobre la compañía, apunta a que el proyecto consiste en un dispositivo portátil que recuperaría el uso de cartuchos físicos intercambiables.

La empresa encargada de este pedido sería la misma que ya ayudó a la marca japonesa a crear la exitosa Mega Drive Mini, lo que da fuerza a la veracidad del proyecto.

El brillo del color frente a la potencia 3D

Tal como señalan las fuentes mencionadas, a diferencia de las consolas actuales que intentan parecer computadoras de mano, SEGA apostaría por un diseño similar a la recordada PlayStation Vita (aunque aun no revelan la imagen de la consola), pero con un enfoque visual muy específico. Su pieza central sería una pantalla OLED de 5 pulgadas.

Aunque se trataría de una apuesta renovada, SEGA ya cuenta con experiencia en consolas portátiles gracias al lanzamiento de la Game Gear en 1990. Foto: Redes sociales

Para quienes no estén familiarizados con el término, el OLED es una tecnología que permite que cada píxel de la pantalla brille de forma independiente, logrando colores mucho más vivos y negros perfectos.

Este componente sería ideal para su propósito principal: ejecutar juegos en 2D modernos y pixel art, dejando de lado los gráficos tridimensionales complejos para centrarse en la fluidez y la estética retro.

El regreso de los cartuchos y la lucha contra la inflación

Uno de los puntos más sorprendentes es que esta consola no dependería únicamente de descargas digitales, sino que traería de vuelta los cartuchos físicos. Sin embargo, utilizaría una tecnología llamada módulos eMMC industriales.

En términos sencillos, estas son tarjetas de memoria muy comunes y resistentes que se usan en la industria. Al elegir este formato en lugar de las memorias de alta gama que usan los celulares o las consolas potentes, SEGA lograría dos cosas: bajar el precio del aparato para el consumidor y evitar los retrasos de fabricación causados por la alta demanda de chips para Inteligencia Artificial, que actualmente encarece otros productos electrónicos.

Aunque todavía es un rumor, la proximidad de eventos como el Summer Game Fest mantiene a la comunidad en alerta ante lo que podría ser la gran sorpresa del año.