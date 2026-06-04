Nintendo Switch 2 sorprende con cambio clave en su batería que marcará una nueva era en la consola

Nintendo confirmó que lanzará una versión de la Switch 2 con baterías reemplazables en 2027, con el objetivo de cumplir con la Regulación de Baterías de la Unión Europea.

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La compañía informó que ya está implementando las medidas necesarias para alinearse con la normativa europea y que actualmente trabaja en la preparación de nuevas versiones de sus productos para cumplir con estos requisitos.

En concreto, Nintendo hace referencia al Reglamento (UE) 2023/1542 sobre pilas, baterías y sus residuos, normativa que también menciona en su página web. Allí explica que, a partir del 18 de febrero de 2027, las baterías integradas en determinados dispositivos comercializados en la Unión Europea deberán poder ser reemplazadas fácilmente por los usuarios finales durante toda la vida útil del producto.

El nuevo modelo destaca por tener mejor rendimiento, más almacenamiento y una pantalla más grande. Foto: AFP

La regulación también establece que estas baterías deberán poder extraerse y sustituirse sin complicaciones, lo que obligará a Nintendo a ofrecer herramientas y mecanismos adecuados para desmontar el dispositivo. En este caso, la medida aplicará a la Nintendo Switch 2 que se venda en territorio europeo desde 2027.

En el anuncio, la compañía japonesa explicó además que los modelos actuales de la consola utilizan el prefijo “BEE” en su numeración, código que también identifica parte del ecosistema de accesorios y videojuegos relacionados con la Switch 2.

La medida forma parte de un cambio más amplio en la industria tecnológica. Foto: europapress

Por su parte, las futuras versiones con baterías intercambiables tendrán números de modelo distintos e incluirán el código “OSM” visible en el empaque, con el fin de que los consumidores puedan identificar fácilmente los dispositivos adaptados a la legislación europea.

Hasta el momento, Nintendo no ha mencionado si planea lanzar versiones de las primeras consolas Switch con baterías reemplazables. La consola más reciente de la compañía es la Switch 2, que llegó al mercado con una pantalla de mayor tamaño, mejoras de rendimiento y una mayor capacidad de almacenamiento.

*Con información de Europa Press