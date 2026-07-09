Nintendo sorprende al anunciar el cierre de Mario Kart Tour: esta es la fecha en que dejará de funcionar

Nintendo anunció que Mario Kart Tour llegará al final de su recorrido. El juego, que debutó en 2019 como la primera gran adaptación de la popular saga de carreras para celulares, dejará de estar disponible a finales de septiembre. Durante su lanzamiento logró captar a millones de jugadores al trasladar la experiencia de las consolas a dispositivos Android y iPhone, pero con el paso del tiempo su popularidad fue disminuyendo.

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Como parte del proceso de cierre, la compañía ya empezó a retirar algunas de las funciones del juego. Los usuarios ya no pueden comprar rubíes, la moneda virtual utilizada para desbloquear contenido, y también se desactivaron las renovaciones automáticas del Pase Dorado. Estas medidas anticipan el cierre definitivo del servicio, que marcará el adiós de uno de los títulos móviles más conocidos de la compañía.

“El servicio para el juego Mario Kart Tour finaliza el 29 de septiembre a las 11:00 p. m. PT / 30 de septiembre a las 8:00 a. m. CEST. Gracias por su apoyo a lo largo de los años”, confirmó Nintendo a través de las redes sociales del juego.

Service for the Mario Kart Tour game ends on Sept. 29 at 11:00 p.m. PT / Sept. 30 at 8:00 a.m. CEST. Thank you for your support throughout the years. For info on how rubies and the Mario Kart Tour Gold Pass will be handled moving forward, see in-game notifications or FAQ below. — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) July 8, 2026

Como parte de la despedida de Mario Kart Tour, la compañía permitirá que los jugadores disfruten de algunos beneficios sin tener que pagar. Quienes ya contaban con una suscripción al Pase Dorado conservarán todas sus ventajas de forma gratuita hasta el 29 de septiembre. Además, los usuarios que nunca se suscribieron también podrán acceder a esos beneficios sin costo desde el 4 de agosto y hasta el cierre definitivo.

Como parte del proceso de cierre, la compañía ya empezó a retirar algunas de las funciones del juego. Foto: Getty Images

Durante ese periodo, los jugadores podrán aprovechar recompensas especiales, desafíos exclusivos y otras funciones adicionales que normalmente formaban parte de la suscripción. Asimismo, Nintendo confirmó que los rubíes que aún permanezcan en las cuentas podrán seguir utilizándose para adquirir contenido dentro del juego hasta que los servidores de Mario Kart Tour dejen de funcionar.