James Rodríguez está en el foco de la polémica por su bajo rendimiento en el Mundial 2026. Muchos hinchas y especialistas en las redes sociales lo tienen en la mira por la falta de ritmo con la que se presentó y, en consecuencia, por los discretos partidos que protagonizó como capitán de la Tricolor.

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Las cosas en la cancha no le salieron bien. Se le vio lento, a destiempo y con poca presencia para abrir las bandas, habilitar a Luis Díaz o tener olfato goleador. La Selección Colombia solo marcó cinco goles en la Copa del Mundo, torneo en el que James no fue el jugador desequilibrante de otras épocas.

Estas actuaciones lo han dejado en un mal concepto entre los exigentes hinchas, y muchos preferirían que diera un paso al costado debido a su baja continuidad en clubes y al insuficiente ritmo competitivo para liderar a la Selección Colombia. En días pasados, James reapareció en una lista de los futbolistas que no deberían volver a ser convocados.

Pese a este difícil momento, tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo a manos de Suiza, James Rodríguez se vería beneficiado por las intenciones que tendrían directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. El capitán seguiría siendo una pieza clave de la Tricolor y se perfila para mantenerse como uno de los pilares del proyecto con miras a la Copa América de 2028.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Es decir, la eliminación en octavos de final no tendría consecuencias severas alrededor de James Rodríguez y la FCF se la jugaría con la renovación de Néstor Lorenzo como DT de la Selección Colombia, que automáticamente carga al 10 como su principal aliado en el grupo de jugadores.

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Incluso, días atrás, tras la eliminación por perder ante Suiza, salió una versión de peleas y fuertes palabras en el camerino de la selección de Néstor Lorenzo contra algunos futbolistas por su preferencia hacia James, quien cada vez más aumenta su voz en el grupo, avalado por el cuerpo técnico.

Cabe recordar que el 10 llegó al Mundial con poca continuidad en Minnesota United, pero eso no fue un impedimento para ser titular en los partidos de la Copa del Mundo. De hecho, el jugador terminó con más minutos disputados en el Mundial que durante el semestre en la MLS.

Néstor Lorenzo hablando con James Rodríguez en un partido del Mundial 2026. Foto: Carl Recine/Getty Images

Ante el ofrecimiento de renovación de la FCF para Lorenzo, es confirmado que también James seguirá como alguien clave en el proceso deportivo de cara a la Copa América 2028 y Mundial 2030.