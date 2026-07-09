Colombia debería ser la que juegue frente a Argentina por un cupo a las semifinales, pero la mala definición en el tiempo reglamentario, como en los penales vs. Suiza, le dio el cupo a los europeos para enfrentar el próximo 11 de julio a la actual campeona mundial.

Dicho partido de cuartos de final se llevará a cabo en Kansas, Estados Unidos. En la previa de dicho enfrentamiento se han ido conociendo algunos detalles cruciales de dicho enfrentamiento. Uno de los que más llamó la atención fue el árbitro designado.

João Pinheiro, el árbitro de Portugal que será juez de Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026 Foto: Captura a imagen de FIFA

FIFA le puso a los argentinos y suizos una terna arbitral de Portugal, comandada por el central, João Pinheiro. Sus asistentes de campo serán de la misma nacionalidad, mientras que el cuarto y otro asistente tendrán nacionalidad canadiense.

Esta noticia dada por la organización causa algo de morbo en el ambiente, debido a la confrontación que se ha dado a lo largo de años entre Cristiano Ronaldo, de Portugal y Lionel Messi, de Argentina.

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Se espera que la influencia del juez en la decisiones en contra de los argentinos sea nula, garantizando al 100 % el juego limpio y que quien pase a la próxima ronda sea el que por méritos gane en el campo de juego.

Así recibieron en Argentina la noticia

Medios de renombre en suelo albiceleste pusieron la lupa sobre el árbitro que habrá en el partido de cuartos de final. Portales como el Diario Olé y TyC Sports dieron sus perspectivas al respecto.

Olé habló del desempeño que ha tenido el luso a lo largo de la actual Copa Mundo. Según los datos recopilados por estos: “Será el tercer encuentro en el que Pinheiro impartirá justicia en esta Copa del Mundo”.

"Ya había dirigido un partido de Suiza, que fue el 4-1 ante Bosnia por fase de grupos; mientras que el otro duelo que tuvo a su cargo en esta Copa fue el primero de 16avos de final: el 1-0 de Canadá a Sudáfrica", sin mención de alguna polémica en los partidos que arbitró.

Por su parte, TyC Sports recordó una acción puntual de la más reciente Champions League en la que Pinheiro fue señalado por no haber cobrado un penal que parecía ser claro.

“Tiene experiencia internacional en los certámenes de la UEFA pero viene de protagonizar una gran polémica en la última Champions League", recordó el citado medio.

Jugadores como el delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 9), reaccionan después de que el árbitro portugués João Pinheiro no mostrara tarjeta amarilla durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain. Foto: AFP

“Uno de los antecedentes más destacados de su carrera reciente fue la semifinal de vuelta entre Bayern Munich y París Saint-Germain en la última edición de la Champions. En ese encuentro, a los 30 minutos del primer tiempo, cuando los franceses se imponían 1-0, no sancionó un penal para los bávaros luego de una mano en el área de su compatriota Joao Neves que reclamó todo el banco del Bayern. Desde el VAR tampoco lo llamaron para revisar la jugada", contextualizaron sobre la acción mencionada.

Valga recordar que en la fase pasada los argentinos tuvieron problemas mayúsculos para dejar en el camino a Egipto. Es más, decisiones arbitrales polémicas del francés, François Letexier fueron las que le dieron vida a los sudamericanos para una remontada final 3-2.