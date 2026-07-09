Satélites de la NASA captaron un fenómeno único: podría transformar el fondo del océano

La comunidad científica se encuentra asombrada ante imágenes captadas por satélite de la NASA, luego de que detectaran una erupción volcánica submarina que podría estar creando una nueva isla. Aunque el proceso aún está en desarrollo y debe ser confirmado con más estudios, el fenómeno ha llamado la atención por el impacto que podría tener.

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Los expertos explican que este tipo de eventos ocurre cuando el magma asciende desde el fondo del océano y, tras sucesivas erupciones, acumula suficiente material para emerger sobre la superficie del mar. Si la actividad volcánica continúa, la formación podría consolidarse y convertirse en una nueva porción de tierra, aunque también existe la posibilidad de que desaparezca por la acción del oleaje y las corrientes marinas.

Por ahora, los científicos mantienen un monitoreo constante de la zona para seguir la evolución de la erupción y determinar si realmente se está formando una isla permanente. Este tipo de fenómenos ofrece una oportunidad para entender cómo cambia la superficie terrestre y cómo la actividad volcánica sigue moldeando el planeta.

Expertos siguen minuto a minuto un raro proceso geológico detectado desde el espacio. Foto: Getty Images/Mint Images RF

Se trata de una erupción volcánica submarina en el Mar de Bismarck, al norte de Papúa Nueva Guinea. De acuerdo con expertos citados por ScienceDaily, gran parte del fondo marino sigue siendo un territorio poco explorado, hasta el punto de que existen mapas más precisos de la superficie de la Luna y Marte que de algunas zonas del océano.

El detalle en estas imágenes captadas por la NASA

Las imágenes captadas por satélites el 8 de mayo de 2026 revelaron señales de una actividad volcánica inesperada en esta región, caracterizada por su compleja geología.

Los científicos mantienen un monitoreo constante de la zona para seguir la evolución de la erupción. Foto: NASA

Durante los días siguientes a la imágenes, varios satélites de la NASA detectaron enormes columnas de vapor blanco que ascendían desde la superficie del mar. Al mismo tiempo, otros instrumentos observaron cambios en el color del agua alrededor del punto de la erupción, una señal de que el material expulsado por el volcán estaba alterando las condiciones del océano en esa zona.

La información recopilada también mostró columnas de ceniza elevándose a varios kilómetros de altura, mientras que imágenes de alta resolución revelaron una intensa actividad muy cerca de la superficie del agua.

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Sin embargo, la falta de mapas detallados dificulta determinar con exactitud dónde ocurrió la erupción, qué volcán submarino entró en actividad y cómo era esa zona antes del evento. Hasta ahora, los investigadores creen que el fenómeno se produjo cerca de Titan Ridge, donde ya se había registrado una erupción similar hace varias décadas.

Además, los sensores infrarrojos detectaron una amplia zona con temperaturas superiores a las habituales, lo que indica la presencia de grandes cantidades de material volcánico caliente. Para los expertos, estas señales sugieren que la erupción se estaría produciendo a una profundidad menor de la que se pensaba.