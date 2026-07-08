Hallan misteriosas esferas metálicas en una playa de Australia: podrían contener una sustancia tóxica e inflamable

El hallazgo de seis misteriosas esferas metálicas en una playa del noreste de Australia mantiene ocupados a los expertos y ha desencadenado un gran operativo al norte de la ciudad de Townsville.

Expertos advierten sobre las probabilidades de que ocurra un tsunami en los próximos años: estos países costeros podrían verse afectados

La Agencia Espacial Australiana (ASA) considera que los objetos son restos de basura espacial: una portavoz de la agencia declaró a la cadena ABC que todo indica que se trata de depósitos de presión pertenecientes a un cohete portador.

Coloquialmente también se las conoce como Space Balls (bolas espaciales), sin relación con la película paródica homónima de Mel Brooks de 1987. En el ámbito aeroespacial, el término designa a los depósitos de presión fabricados con aleaciones de titanio que forman parte del sistema de combustible de los cohetes.

Expertos de la Agencia Espacial Australiana clasificaron los objetos como restos de basura espacial. Foto: DW

Según los especialistas, gracias a su material resistente al calor, estos objetos suelen sobrevivir a la reentrada en la atmósfera terrestre.

Alerta por posibles restos de hidracina

Pero hay que tener precaución: el diario The Guardian citó a la experta espacial Alice Gorman, de la Universidad Flinders, quien advirtió sobre la posible presencia de restos de hidracina en el interior de las esferas, un combustible de cohetes altamente tóxico e inflamable.

Bomberos y policía acordonaron la playa tras el hallazgo de las misteriosas "Space Balls". Foto: DW

Las autoridades no han confirmado esto hasta el momento. Según la ASA, las esferas ya fueron recuperadas y clasificadas como seguras.

Aun así, la portavoz de la ASA insistió en que nunca se deben tocar, mover ni recoger restos espaciales sospechosos, y recomendó alejarse y avisar a los servicios de emergencia asumiendo que son peligrosos.

Evacuación y zona de exclusión en Forrest Beach

Tras el hallazgo de los objetos esféricos el viernes en Forrest Beach, los bomberos y la policía establecieron zonas de exclusión y recuperaron las piezas en contenedores especiales.

¿Construir un avión a los 14 años? Así es la mente de la joven científica que busca el “código fuente” del universo

Según ABC, algunos residentes tuvieron que abandonar sus viviendas por precaución. La zona de evacuación se redujo considerablemente más tarde, después de que equipos especializados evaluaran la situación. La playa permaneció cerrada durante un tiempo.

Según The Guardian, un ingenioso dueño de un puesto de comida local ya sacó provecho del hallazgo y vende una “Space Junk Snack Box” (caja de aperitivos de chatarra espacial). Un cartel en el local juega con la idea de que, a diferencia de otras cosas que aparecen en la playa, estos objetos sí se pueden identificar.

*Con información de DW.