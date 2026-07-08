El preocupante cambio que está ocurriendo en los océanos y preocupa a los científicos: podría afectar a miles de especies marinas

Un proyecto de investigación en curso, de la Universidad de Acadia, en Canadá explora los efectos del aumento de los niveles de CO2 oceánico en la neurología de los calamares. Sus resultados, presentados en la conferencia de la Sociedad de Biología Experimental en Florencia, Italia, revelan que la exposición a futuros niveles de acidificación oceánica podría reducir su volumen cerebral en aproximadamente un 50%.

Esta grave reducción cerebral parece ser más pronunciada en las áreas que interpretan la información visual, lo que se correlaciona con reducciones significativas en los comportamientos alimentarios normales y sugiere graves consecuencias para el futuro de los calamares y otros cefalópodos.

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“Los cefalópodos son considerados uno de los grupos de animales más inteligentes que habitan en el océano”, confirma el doctor Garett Allen, profesor adjunto de la Universidad de Acadia. Se cree que la subclase Coleoidea, que incluye calamares, sepias y pulpos, son los invertebrados más inteligentes de la Tierra, con un número de neuronas similar al de los perros.

Se sabe que la acidificación de los océanos, causada por los elevados niveles de CO2 atmosférico, supone una grave amenaza para muchas especies marinas, pero este proyecto revela un impacto previamente desconocido de la acidificación de los océanos en la anatomía neural de los cefalópodos.

Los datos preliminares de este estudio sugieren que el calamar de arrecife de aleta grande, Sepioteuthis lessoniana , criado desde su eclosión en niveles elevados de CO2 disuelto, exhibió cambios significativos en la fisiología cerebral; el más sorprendente fue una reducción promedio del 49% en el volumen cerebral en comparación con un grupo de control.

La acidificación de los océanos podría estar reduciendo el tamaño del cerebro de los invertebrados más inteligentes Foto: ROBYN CROOK - Archivo

Para investigar los efectos de la futura acidificación de los océanos en la neurología del calamar, los investigadores criaron calamares en dos tanques de agua paralelos: uno que representaba los océanos actuales (pH 8,2) y otro que representaba los océanos en el año 2.100 bajo un escenario de cambio climático previsto (pH 7,8). Después de 90 días, se extrajeron los calamares y se conservaron sus cabezas para su análisis visual mediante resonancia magnética de difusión (dMRI).

Una vez visualizadas las imágenes y evaluadas las características morfométricas del cerebro, el equipo de investigadores descubrió que los cerebros de los calamares del tanque de acidificación oceánica eran considerablemente más pequeños que los de los calamares del tanque de control.

Acidificación en los océanos. Foto: Getty Images/iStockphoto

El estudio no halló ningún efecto del CO2 sobre el tamaño corporal total, por lo que el volumen cerebral se normalizó con respecto a la longitud del manto para tener en cuenta la variación en el tamaño corporal. Esta reducción de volumen se observó en todo el cerebro, pero las mayores reducciones se encontraron en las regiones identificadas como los lóbulos ópticos y los tractos ópticos, que eran un 52% y un 62% menos voluminosos que los calamares criados en condiciones oceánicas modernas, respectivamente.

Estos nuevos hallazgos se suman a un estudio anterior que relacionó el aumento de los niveles de CO2 con reducciones en los comportamientos de caza en el calamar de arrecife de aleta grande, y que reveló que una exposición aguda de 7 días a altos niveles de CO2 resultó en una reducción del 65% en los comportamientos de caza, y los calamares expuestos a una exposición completa de 90 días desde la eclosión mostraron una reducción del 42% en los comportamientos de caza en comparación con los controles.

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La capacidad de captar e interpretar rápidamente la información visual es de vital importancia para el calamar de arrecife de aleta grande, ya que depende de su vista para rastrear y capturar a sus presas. “Creemos que la menor disposición a alimentarse podría estar relacionada con una disminución de la agudeza visual”, declara Allen. “No por la retina en sí, que parece permanecer igual, sino quizás porque el lóbulo óptico se está reduciendo”.

Aún se están investigando los factores que provocan esta reducción del volumen cerebral, pero Allen cree que probablemente se deban a limitaciones energéticas dentro del cerebro o a daños oxidativos, lo que podría significar que el cerebro no puede transmitir información correctamente y dar lugar al comportamiento alimentario anormal que ha observado el equipo.

*Con información de Europa Press.