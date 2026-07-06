El hallazgo que cambia la historia de los vikingos: Groenlandia no habría sido abandonada por el frío

Durante siglos, la desaparición de los asentamientos vikingos en Groenlandia tuvo una explicación casi incuestionable: el avance del frío habría hecho imposible seguir viviendo allí.

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Sin embargo, nuevas investigaciones están reescribiendo ese capítulo de la historia y apuntan a que el verdadero problema pudo haber sido muy distinto.

Los primeros colonos nórdicos llegaron a Groenlandia hacia finales del siglo X y lograron establecer comunidades que sobrevivieron durante cerca de 450 años.

En ese tiempo levantaron granjas, criaron animales y desarrollaron una forma de vida adaptada a un territorio exigente, hasta que, de un momento a otro, aquellos poblados quedaron deshabitados.

El misterio sobre qué ocurrió ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante décadas. Aunque el descenso de las temperaturas siempre fue la explicación más popular, un grupo de investigadores decidió buscar respuestas en el paisaje que rodeó a aquellas comunidades hace cientos de años.

Para hacerlo, analizaron sedimentos extraídos de un lago ubicado cerca de uno de los antiguos asentamientos. En esas capas naturales encontraron pistas que permitieron reconstruir cómo había cambiado el ambiente con el paso del tiempo. Los resultados mostraron que la región atravesó largos periodos con menos humedad y una marcada reducción en la disponibilidad de agua.

Ese cambio habría tenido consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los vikingos. La escasez de agua afectó el crecimiento de los pastizales que alimentaban al ganado, una actividad esencial para garantizar alimentos y sobrevivir a los largos inviernos. Con menos recursos para sostener sus animales, las dificultades comenzaron a multiplicarse.

Los científicos no descartan que el frío también haya influido en el deterioro de las condiciones de vida, pero consideran que la sequía pudo desempeñar un papel mucho más importante de lo que se pensaba.

En lugar de un único responsable, el abandono de Groenlandia habría sido el resultado de varios factores que se fueron acumulando con el paso de los años.

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A ese panorama se sumaron el aislamiento de las colonias, la disminución del comercio con Europa y otros cambios económicos que terminaron debilitando a unas comunidades que durante siglos habían logrado adaptarse a un entorno extremo.

El estudio no solo aporta una nueva explicación sobre uno de los mayores enigmas de la era vikinga, sino que también demuestra cómo los avances científicos continúan modificando la manera en que se interpretan algunos de los episodios más conocidos de la historia.

En este caso, la evidencia sugiere que el desafío no fue únicamente soportar temperaturas más bajas, sino enfrentar un recurso cada vez más escaso: el agua.