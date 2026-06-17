Parques Nacionales participará en una de las expediciones oceánicas más ambiciosas del mundo; estos son los detalles

Parques Nacionales Naturales de Colombia confirmó su participación en una expedición científica internacional para explorar las profundidades de la Dorsal de Beata, una cadena montañosa submarina ubicada en el mar Caribe. La misión será realizada a bordo del moderno buque de investigación REV Ocean.

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Eva Ramirez-Llodra, directora científica de REV Ocean, destacó que la expedición reúne a destacados científicos marinos de distintas regiones que trabajan en temas fundamentales para comprender y gestionar mejor el océano.

“A lo largo de diez misiones, los equipos investigarán ecosistemas de aguas profundas, hábitats de carbono azul y estrategias para la formación de nuevos científicos. La ciencia es rigurosa, las alianzas se construyen sobre relaciones de largo plazo y los datos generados tendrán aplicaciones prácticas mucho más allá del tiempo que pasemos en el mar”, dijo.

La misión de Colombia y República Dominicana denominada Línea base de mar profundo para la gestión de Áreas Marinas Protegidas binacionales en la ecozona de la Dorsal de Beata se enfocará en sectores definidos de la Dorsal de Beata, ubicados en aguas de ambos países.

“El trabajo iniciará con mapas detallados del fondo marino para reconocer la forma del relieve submarino e identificar, a partir de esas características, hábitats prioritarios y posibles puntos de estudio”, subrayó Parques Nacionales.

Permitirá investigar ecosistemas ubicados a más de 4.000 metros de profundidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Con esta información se realizarán recorridos con vehículos operados remotamente desde el buque (ROV), que permitirán observar en vivo los organismos que habitan el fondo marino.

“Jardines de corales profundos, esponjas, invertebrados y otras especies adaptadas a vivir en completa oscuridad y bajo condiciones extremas de presión”, describe.

“Se espera identificar zonas de alta biodiversidad y ecosistemas marinos vulnerables que requieren medidas especiales de protección, así como colectar muestras biológicas de manera selectiva, en busca de posibles especies nuevas para la ciencia”, explica la entidad sobre los resultados esperados.

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La expedición también incluirá mediciones de las condiciones del agua a distintas profundidades y la toma de muestras para detectar rastros genéticos de organismos presentes en el ambiente, “así como un estudio que aporta información inicial sobre la capacidad de los sedimentos profundos para enterrar y preservar carbono orgánico durante largos periodos, proceso que puede contribuir a mantener parte de ese carbono fuera de la atmósfera y que resulta clave para comprender la relación entre el océano profundo y la mitigación del cambio climático”.

Los resultados de la expedición aportarán una línea base científica para orientar decisiones de manejo, monitoreo e investigación en las dos áreas protegidas asociadas a la Dorsal de Beata: la Reserva Natural Cordillera Beata, en Colombia, y el Santuario Marino Orlando Jorge Mera, en República Dominicana.

“Todos los datos generados por el programa científico serán compartidos a través de la Plataforma de Datos Oceánicos (Ocean Data Platform – ODP) y otras plataformas relevantes, garantizando que los resultados permanezcan accesibles para socios, responsables de políticas públicas e investigadores una vez concluida cada misión", concluyó Parques Nacionales.