Tres joyas ocultas de Colombia perfectas para escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza

Colombia se ha consolidado como una buena alternativa para la actividad turística en la región. En su territorio, los viajeros disfrutan de planes de naturaleza gracias a su extraordinaria biodiversidad y a la variedad de paisajes que alberga.

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El país cuenta con playas en el Caribe y el Pacífico, selvas amazónicas, montañas andinas, desiertos, páramos, ríos y parques nacionales naturales, lo que permite llevar a cabo actividades como senderismo, avistamiento de aves, buceo, rafting, observación de ballenas y ecoturismo durante todo el año.

En ese marco, son muchos los destinos que se pueden visitar y que resultan una experiencia única para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, los lindos paisajes y los planes de aventura. Estos son lugares que vale la pena incluir en un plan de descanso.

Bahía Solano

Este es considerado uno de los destinos más biodiversos del país. Está rodeado por selva húmeda tropical y extensas playas; ofrece un entorno privilegiado para quienes disfrutan del ecoturismo y el contacto con la naturaleza. Su ubicación también lo convierte en un punto estratégico para descubrir la riqueza ambiental del Pacífico.

Entre julio y octubre, el avistamiento de ballenas es uno de los planes imperdibles en Bahía Solano. Foto: Colombia Travel

Uno de sus mayores atractivos es el avistamiento de ballenas jorobadas entre los meses de julio y octubre, cuando estos cetáceos llegan para reproducirse y dar a luz sus ballenatos.

Además, en este lugar, los visitantes pueden recorrer playas como El Almejal, practicar surf, pesca deportiva, buceo y senderismo en la selva, así como visitar Parque Nacional Natural Utría, un santuario de fauna y flora donde es posible observar aves, tortugas marinas y una gran variedad de especies.

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Capurganá

Ubicado en el golfo de Urabá, también en el Chocó, este es un exótico lugar que vale la pena visitar al menos una vez en la vida. Allí solo se puede llegar por vía aérea o marítima, lo que ha permitido conservar gran parte de su riqueza natural.

Este destino es reconocido por sus playas de aguas cristalinas, su exuberante vegetación y su ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo de las grandes ciudades.

Capurganá es uno de los destinos imperdibles para planes de naturaleza. Foto: Créditos: Colparques / API

Entre sus principales atractivos están las caminatas ecológicas, además de actividades como buceo y snorkel para explorar arrecifes de coral y una variada vida marina. También es un lugar perfecto para practicar actividades como kayak, recorrer senderos naturales y disfrutar de la gastronomía basada en pescados y mariscos frescos.

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Cañón del Güejar

Ubicado en el municipio de Mesetas, este es uno de los destinos de naturaleza que ha ganado reconocimiento en los últimos años. Durante décadas permaneció poco visitado debido al conflicto armado, pero en el último tiempo se ha convertido en un referente del turismo de aventura gracias a encantos como sus paredes rocosas, aguas color esmeralda y paisajes rodeados de bosque.

Los viajeros pueden realizar recorridos en balsa o rafting por el río Güejar, disfrutando de rápidos suaves, cascadas, cuevas y piscinas naturales. Además, es un sitio ideal para la observación de aves, la fotografía de naturaleza y las caminatas ecológicas, entre otros planes imperdibles.