Así es el “lugar más feliz del mundo”: está en Latinoamérica y enamora con sus playas y sitios históricos

JustCover, una compañía irlandesa de seguros de viaje, realizó recientemente un ranking sobre los destinos o lugares en los que sus visitantes aseguraron sentirse más felices.

Para ello, fueron revisadas más de un millón de reseñas de viajes en internet de 155 destinos y se analizó con qué frecuencia los visitantes los describían utilizando expresiones de felicidad y alegría. Posteriormente, crearon una puntuación cuyo máximo era de 100.

Tulum, en México, ocupó el primer lugar, con una puntuación perfecta de 100, convirtiéndose en el destino más feliz del planeta, de acuerdo con el ranking.

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Mujer admirando las ruinas de Tulum, Quintana Roo, México Foto: Getty Images

Esta localidad costera se encuentra en la península de Yucatán, a unos 130 kilómetros al sur de Cancún, y es reconocida por sus monumentos bien conservados. Fue una de las últimas ciudades habitadas por la civilización maya.

“Además de sus ruinas y su conexión con la naturaleza, la gastronomía, la vida nocturna y la oferta de bienestar de Tulum son elementos que atraen a visitantes de todo el mundo”, subrayó JustCover sobre este destino.

Tulum (México). Foto: Getty Images / Atlantide Phototravel

La playas de este destino también fueron destacadas recientemente por la reconocida publicación National Geographic, ubicándolas en el sexto lugar entre las mejores del mundo.

“Las ruinas mayas de la ciudad de Tulum y la proximidad a la Barrera de Coral del Caribe hacen que muchos consideren esta playa como la más bonita de la península de Yucatán”, señaló National Geographic.

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Y agregó: “Bañarse a pocos metros de El Castillo y del templo del Dios del Viento, elevados sobre una colina rocosa, produce por un momento la sensación de vivir en otro tiempo. Mar adentro se extiende el paraíso submarino de Centroamérica: un arrecife con más de 1.500 kilómetros de longitud en el que se han contado hasta 60 tipos distintos de coral”.

Planes para hacer en Tulum

Visitar la zona arqueológica: las ruinas mayas de esconden rincones de aventura, misterio e historia. Estas edificaciones ancestrales se encuentran en el Parque Nacional de Tulum y son estructuras que datan del siglo 100 DC.

En este lugar podrá encontrar el Castillo del Mar, famoso porque funcionaba como un punto de orientación para los navegantes. Durante años, fue una fortaleza y muchos de sus restos aún se conservan, de manera que usted podrá admirar más de 60 estructuras que están conservadas y entre sus decoraciones se pueden ver murales que hacen alusión a la cosmogonía (relatos míticos relativos a los orígenes del mundo) de la cultura maya.

Conocer los cenotes, lugares sagrados para los mayas: Ir a los cenotes es otra actividad imperdible si se encuentra en Tulum. Los mayas los consideraban lugares importantes y sagrados, ya que creían que los mismos eran una puerta de entrada al Xibalbá, el sitio en el que permanecían sus dioses y los difuntos. En la actualidad, los turistas llegan al lugar para sumergirse en sus aguas transparentes, adentrarse en las profundidades, descubrir su interior e incluso practicar esnórquel o buceo.

Visitar las playas paradisiacas: Las playas son, sin dudas, una de las mayores atracciones de la ciudad. La más destacada en la ciudad es la Playa Paraíso, la cual es reconocida por los turistas por su palmera inclinada, con la que comúnmente se toman fotos.