Cartagena es, sin duda, uno de los destinos que más llaman la atención de los viajeros tanto nacionales como extranjeros y así lo demuestran las cifras dadas a conocer por la Alcaldía.

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La entidad informó que entre enero y julio del presente año, la ciudad recibió más de 2,2 millones de pasajeros aéreos y reportó la llegada de 1,1 millones de personas por vía terrestre.

Adicionalmente, se posicionó como la ciudad con mayor gasto turístico para los mercados estadounidense, canadiense y mexicano, superando a Bogotá, Cali y Medellín con valores que ascienden a los US$435 por tarjeta de crédito, de acuerdo con datos de ProColombia.

“El turismo en Cartagena, sin duda, atraviesa por un momento excepcional. Hoy hablamos de nuestra ciudad como un destino que recuperó su brillo y esplendor, de la mano con una oferta inigualable, nuevos espacios públicos para las familias recuperados y parques y plazas que, como nunca antes, se encuentran en las mejores condiciones para el disfrute de todos. Cartagena siempre será el mejor plan y, hoy, más que nunca”, destacó el alcalde, Dumek Turbay.

Cartagena de Indias es uno de los destinos más visitados por los viajeros. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la información de la Alcaldía, estos son los pilares que permiten que la ciudad consolide su liderazgo como destino turístico.

1. Llegada de visitantes

En los siete primeros meses del año, la Heroica incrementó en 3% la llegada de viajeros por vía aérea, frente a igual período de 2025, mientras que la ocupación de vuelos domésticos alcanzó el 85%. Por vía terrestre llegaron 1,1 millones de personas, un 22% más que el año anterior.

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El movimiento marítimo también creció. Los datos oficiales indican que el Muelle La Bodeguita registró un aumento del 14%, con 491.000 visitantes hacia la zona insular y la bahía.

2. Promoción turística

Cartagena ha reforzado su promoción nacional e internacional mediante la marca “Cartagena desde siempre” y diferentes estrategias para atraer visitantes durante todo el año. En 2026 se han desarrollado 22 actividades promocionales en ferias, misiones comerciales, viajes de prensa y encuentros empresariales, con presencia en 14 mercados de América y Europa.

Cartagena adelanta acciones tendientes a potenciar el turismo. Foto: Guillermo Torres / Semana

3. Conectividad y cruceros

Para el próximo mes de diciembre, la ciudad ampliará su conectividad con Estados Unidos de cuatro a siete ciudades, sumando más de 40.000 sillas. También contará con nuevas rutas hacia Houston, Washington y Orlando, además de Buenos Aires desde enero de 2027.

La temporada de cruceros 2026-2027 contempla 171 recaladas de 35 líneas, con una proyección de 413.388 visitantes y un impacto económico cercano a los US$49 millones.

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4. Infraestructura turística

La ciudad avanza en la recuperación y renovación de espacios turísticos y patrimoniales como Parque Apolo, Parque Centenario, Nuevo Chambacú, Parque Espíritu del Manglar, Puerto Duro y el Corredor Histórico del Parque de La Marina, entre otros.

Cartagena es uno de los destinos imperdibles en Colombia. Foto: guillermo torres

La transformación continuará con la primera fase del Gran Malecón del Mar y proyectos como el Distrito Creativo de Manga, que buscan ampliar la oferta cultural, recreativa y turística de Cartagena.

5. Premios y reconocimientos

En 2026, Cartagena fue reconocida como Mejor Destino Internacional en los Food and Travel Readers Awards y recibió distinciones de Tripadvisor y Lonely Planet, reforzando su presencia en el turismo internacional.

La gastronomía también suma reconocimientos: Alquímico ocupó el puesto 9 del mundo y recibió un premio de hospitalidad, mientras Candé obtuvo una certificación de sostenibilidad y Celele continúa entre los Latin America’s 50 Best Restaurants.