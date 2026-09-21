El río de Colombia conocido como el “arcoíris líquido”, que destaca Travel + Leisure como destino imperdible

En Colombia existe un lugar que parece sacado de una pintura y que, según las condiciones del agua y la luz, puede convertirse en un verdadero espectáculo de colores. Se trata de Caño Cristales, ubicado en el Parque Nacional Natural, ubicado en el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, un río conocido como “el río de los cinco colores” y también como el “arcoíris líquido” y que es recomentado como destino imperdible por la revista de turismo internacional, Travel + Leisure.

Caño Cristales: esta es la época de 2026 en la que se puede visitar esta maravilla natural, una de las más lindas del mundo

Sus aguas cristalinas permiten observar tonalidades verdes, amarillas, rojas y moradas que aparecen a lo largo del recorrido.

En determinados momentos también pueden verde colores como azul intenso, rosa fucsia, naranja o incluso granate oscuro, haciendo que el paisaje parezca difícil de creer.

Aunque el escenario tiene una apariencia casi mágica, existe una explicación natural detrás de este fenómeno. La protagonista es la Macarenia clavigera, una planta acuática que no pertenece al grupo de las algas ni de los musgos y que se aferra a las rocas de cuarcita del lecho del río.

Esta especie también está presente en otros ríos de la Sierra de La Macarena, pero Caño Cristales reúne las condiciones que permiten que alcance una de sus mayores expresiones de color. Para que el espectáculo sea visible, el nivel del agua y el clima deben ser adecuados.

El sol también juega un papel importante. La recomendación es visitar el lugar cuando haya buena iluminación, ya que los rayos solares ayudan a resaltar las tonalidades de la planta.

El agua, además, debe tener suficiente nivel para que la Macareina clavígera pueda crecer sin secarse, pero no puede estar demasiado alta porque el fondo del río no dejaría de ser visible.

@ver5978 Caño Cristales, uno de los lugares naturales más famosos de Colombia. ¿Por qué tiene tantos colores? Caño Cristales es conocido como el "Río de los Cinco Colores" porque durante ciertos meses del año el lecho del río se cubre de una planta acuática llamada Macarenia clavigera. Cuando las condiciones de luz y agua son adecuadas, esta planta adquiere tonos rojos intensos que se mezclan con: Amarillos de la arena. Verdes de algas y vegetación. Azules del agua. Negros de las rocas. El resultado parece casi irreal, pero es un fenómeno natural. ¿Dónde está? Se encuentra dentro de la región de la Serranía de la Macarena, en el departamento de Meta, una zona donde convergen ecosistemas amazónicos, andinos y de la Orinoquía. ¿Cuándo se puede ver así? Normalmente los colores son más intensos entre junio y noviembre, cuando el nivel del agua permite que la planta reciba suficiente luz solar sin secarse. ¿Es real o está editado? Sí, es real. Sin embargo, muchos videos de redes sociales aumentan la saturación y el contraste para que los colores parezcan aún más vivos. Aun así, Caño Cristales es realmente uno de los ríos más coloridos del mundo. Curiosidad A diferencia de otros ríos famosos, Caño Cristales prácticamente no tiene peces grandes, debido a las características geológicas y químicas de sus aguas. ♬ sonido original - Alffabe

Por lo general, los colores alcanzan su mayor intensidad entre julio y noviembre, una temporada que suele ser especialmente llamativa para quienes buscan conocer este destino natural.

Llegar hasta Caño Cristales requiere cierta planificación. Los viajeros pueden volar primero hasta Bogotá y luego desplazarse durante unas ocho horas por carretera o tomar un vuelo de aproximadamente una hora hasta La Macarena.

Desde allí, es posible contratar un guía para ingresar a la Sierra de La Macarena y llegar hasta los sectores habilitados del río.

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También existen operadores que ofrecen recorridos por la zona. Algunas experiencias permiten nadar en determinados sectores, aunque quienes lo hagan deben evitar productos como protector solar o repelente, pues pueden afectar las plantas y la fauna del ecosistema.

Así, Caño Cristales demuestra que algunos de los paisajes más sorprendentes de Colombia tienen una explicación natural extraordinaria.