Comunidad denuncia incumplimientos en proyecto autorizado en el río Saldaña, en Tolima: la empresa se pronunció

La comunidad de Saldaña, en el Tolima, manifestó su inconformismo por los supuestos incumplimientos que ha tenido Holcim Colombia S.A. con relación al proyecto de explotación de materiales de arrastre en el río Saldaña.

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De acuerdo con ellos, en julio de 2024 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó a esta multinacional la licencia ambiental para hacer trabajos en esta zona, que contemplan la extracción de hasta 400.000 metros cúbicos anuales de arena y grava durante 13 años.

Sin embargo, no se ha registrado ningún inicio de obras ni de actividades de explotación. “Un seguimiento al proyecto autorizado evidencia que, pese al tiempo transcurrido, no se ha iniciado la etapa de operación ni explotación del recurso”, dijo la comunidad por medio de un comunicado.

También señaló que la ausencia de explotación está ocasionando que no se hayan causado ni liquidado regalías asociadas al recurso, lo que a su vez repercute en los ingresos del municipio, el departamento y la misma Nación a través del Sistema General de Regalías.

“De acuerdo con estimaciones basadas en el volumen autorizado, durante los primeros 20 meses se habrían podido generar aportes asociados a la explotación de aproximadamente 666.000 metros cúbicos de material de arrastre, que permanecen sin aprovechamiento”, indicó.

Río Saldaña, en el departamento del Tolima. Foto: El Nuevo Día

Asimismo, la comunidad explicó que la licencia ambiental establece obligaciones de carácter ambiental y social, las cuales no han sido ejecutadas debido a que las obras no han iniciado.

Dentro de estas, según precisaron, se incluyen la inversión del 1 % del proyecto para la recuperación de la cuenca del Bajo Saldaña, la compensación ambiental de 115,04 hectáreas de ecosistemas naturales en el Tolima Grande y la implementación de oficinas de atención comunitaria en el área de influencia del proyecto y en el casco urbano.

“En este contexto, la Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mantienen las funciones de seguimiento y control sobre los títulos mineros y las licencias ambientales, incluyendo la verificación del inicio de operaciones y el cumplimiento de las obligaciones establecidas”, dice el comunicado.

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Por último, se precisó que la no progresión del proyecto ha sido interpretada, según algunos análisis, como una situación que no avanzaría de acuerdo con la estrategia pública de Sostenibilidad 2030 de la compañía.

La respuesta de la empresa

Ante la denuncia, Holcim Colombia S.A. se pronunció asegurando que el contrato en estos momentos se encuentra en etapa de preparación y desarrollo de actividades previas requeridas para el inicio de la fase de construcción y montaje del proyecto, en cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales y de seguridad minera.

De la misma forma, señaló que ha mantenido una comunicación constante con la Agencia Nacional de Minería, a la que le ha informado las condiciones técnicas, ambientales y operativas que han incidido en los cronogramas que en un principio estaban establecidos.

Este es el comunicado que entregó la empresa. Foto: API

“Holcim ha venido adelantando las actuaciones requeridas ante todas las autoridades competentes para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones aplicables al proyecto y ha presentado ante la autoridad minera una propuesta de reactivación progresiva, actualmente en trámite de evaluación”, dijo.

Por último, la compañía reiteró su compromiso con el cumplimiento normativo, la gestión ambiental responsable y el desarrollo técnico adecuado de todas las operaciones.