Gobernación actualiza información sobre la emergencia en mina de Sutatausa; encontraron un cuerpo

La emergencia registrada en una mina de Sutatausa este jueves, 4 de mayo, sigue manteniendo en máxima alerta a las autoridades departamentales y organismos de socorro. Las autoridades ya revelaron un desafortunado hallazgo y avanzan con la búsqueda de los demás involucrados.

Estarían vinculados 7 mineros, según la Gobernación de Cundinamarca

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, la emergencia ocurrida en las bocaminas San Antonio 1 y San Antonio 3, ubicadas en la vereda Las Peñas, jurisdicción del municipio de Sutatausa, involucró inicialmente a 7 trabajadores.

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De estos 7 mineros, uno fue hallado sin vida por las autoridades en la noche del jueves, cuando avanzaban las operaciones de búsqueda. La víctima fue puesta a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos correspondientes.

La Gobernación de Cundinamarca expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares y seres queridos del trabajador fallecido.

Mientras tanto, no se ha logrado establecer comunicación con los otros seis trabajadores que continúan atrapados; sin embargo, las autoridades siguen adelantando trabajos para lograr dar con su paradero.

Siguen los trabajos en Sutatausa. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

Las labores de búsqueda avanzan bajo estrictos protocolos de seguridad y evaluación permanente de riesgos para proteger tanto a los rescatistas como a las personas que podrían encontrarse al interior de la mina. Aunque se reportaron complicaciones en los operativos, siguen estando activos.

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En la emergencia trabajan diferentes organismos especializados del orden nacional, departamental y municipal, entre los que se encuentran:

Equipo Nacional de Salvamento Minero.

Cuerpo de Bomberos de Ubaté.

Subestación de Bomberos de Sutatausa.

Policía Nacional.

Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Cundinamarca.

Personal médico y de atención prehospitalaria.

Administración municipal.

Entidades del Sistema Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Apoyo psicológico para las familias

La administración departamental informó además que la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, se encuentra apoyando la atención de la emergencia y su labor es acompañar a las familias afectadas con equipos de atención.

Estos equipos de atención psicosocial continúan brindando acompañamiento a los familiares de los trabajadores y a las personas involucradas en las labores de rescate.

La Gobernación de Cundinamarca reiteró que las operaciones de búsqueda continuarán hasta lograr la localización de los trabajadores que permanecen atrapados.

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Asimismo, anunció que seguirá entregando información oficial sobre la evolución de la emergencia y los resultados de las labores de rescate que se adelantan en Sutatausa. Mientras avanzan los trabajos en la zona, familiares y organismos de socorro mantienen la esperanza de encontrar a los mineros desaparecidos.