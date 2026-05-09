Cuatro mineros atrapados dejó una explosión en una mina de Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la emergencia que se presentó en la noche de este sábado, 9 de mayo, en una mina ubicada en la vereda Pueblo Viejo, del municipio de Cucunubá.

Explosión en mina de Sutatausa: nueve mineros murieron

El mandatario departamental aseguró que, hasta el momento, se presentan cuatro trabajadores atrapados en medio de la emergencia que se originó en la mina Las Quintas, ubicada en esta zona cundinamarqués.

Se trata de Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López, quienes por el momento se encuentran atrapados al interior de la mina.

“En el lugar ya hacen presencia unidades de Bomberos de Ubaté, ambulancias con personal médico y organismos de atención de emergencias, además del Grupo de Rescate Minero, la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal, apoyando las labores de búsqueda y rescate”, informó Rey.

El gobernador manifestó que desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se mantiene una comunicación permanente con el municipio y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de la emergencia.

La emergencia ocurre en la misma semana de la tragedia en otra mina del departamento, que cobró la vida de nueves personas que trabajaban en allí.

Los hechos se presentaron en la mina La Ciscuda, en el municipio de Sutatausa, a 73 kilómetros de Bogotá.

La Agencia Nacional de Minería confirmó que en la noche del 4 de mayo seis de los trabajadores que habían quedado atrapados lograron ser rescatados y trasladados al hospital de Ubaté.

La explosión sucedió en la tarde del lunes, provocado, al parecer, por una acumulación de gases. En el lugar había 15 mineros, seis de los cuales fueron rescatados con vida y trasladados al hospital de Ubaté.

Avanza la búsqueda de los mineros atrapados en mina de Sutatausa: seis ya fueron rescatados con vida

Ellos fueron identificados como Javier Garnica Fresneda, Luis Alberto Ávila Hoyos, Jorge Tardely Ramírez, Luis Eduardo Castellanos Infante, Hugo Caicedo Peña y Wilson Sarmiento.

El socavón donde ocurrió la explosión es operado por Carbonera Los Pinos S.A.S., según confirmó esa entidad.