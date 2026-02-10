Minería

No pudo más. Empresa que explotaba famosa mina de esmeraldas exóticas anuncia que inicia su liquidación

Se trata de la zona de explotación en Coscuez, ubicada en el occidente de Boyacá. Esto es lo que los hace tomar la decisión.

Redacción Economía
10 de febrero de 2026, 12:36 p. m.
Esmeraldas
Esmeraldas Foto: 123rf

Luego de haber estado en el curubito, la mina de Coscuez ahora podría estar a punto de pasar la página.

Tras haber sido reconocida mundialmente por producir las esmeraldas más exóticas, de un verde intenso que poco se encontraba en otro lugar del mundo, ahora anuncia que se inicia el proceso de liquidación.

La razón expuesta está relacionada con problemas que afectan a Colombia: riesgos de seguridad, dificultades para operar por vandalización, entre otras.

Por ello, la empresa que se encargaba de la explotación de la mina afirma que “las condiciones requeridas no están dadas para garantizar la seguridad de los trabajadores de la empresa y la integridad de las operaciones legales”.

En consecuencia, iniciarán un proceso de liquidación voluntaria, argumentando que las operaciones que adelantan en la mina, ubicada en Boyacá, “no son financieramente sostenibles ni responsables”.

Los voceros de Coscuez afirman que la decisión se basó en una evaluación exhaustiva y completa de todas las circunstancias, por lo cual los accionistas consideran que la liquidación es lo más prudente.

Mina de esmeraldas de Fura Gems
Mina de esmeraldas Coscuez Foto: Fura Gems

Pero si estaban invirtiendo...

Entre 2017 y 2025, Coscuez S.A. invirtió más de $480 mil millones en modernización, empleo local y proyectos sociales.

Además, en ese lapso aportó $45 mil millones en impuestos y regalías, según confirman los voceros de la mina de Coscuez, que era una operación pequeña y tradicional, y pasó luego a ser una mina moderna de gran escala.

Ubicada al occidente del departamento de Boyacá y del país, el vandalismo venía en ascenso desde finales de 2025 y comienzos de 2026.

En agosto de 2025 fue necesaria una negociación entre Fura Gems, con participación del Ministerio de Minas y la comunidad, para levantar los bloqueos que afectaban la operación de la mina. Para ese entonces, se acordó un proceso de diálogo que condujera a la formalización de las personas que desarrollan minería artesanal e informal, que era uno de los motivos de la protesta.

Pero se recuerda lo ocurrido en la noche del 26 de diciembre, cuando tuvieron que ser suspendidas las operaciones, tras una asonada protagonizada por unas 200 personas, entre ellas guaqueros, que entraron en el socavón, explotado por la empresa Fura Gems.

Los voceros oficiales de la mina confirman que el proceso de liquidación voluntaria se llevará a cabo de manera ordenada, transparente y legal, de conformidad con las leyes nacionales y regulación aplicable, y teniendo en cuenta a todas las partes involucradas.

Esmeralda extraída de la mina Coscuez
Esmeralda extraída de la mina Coscuez Foto: Fura Gems

