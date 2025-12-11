Suscribirse

Esmeraldas

Así es como ha evolucionado el sector esmeraldero. Fedesmeraldas mostró el rumbo para el 2026

El sector esmeraldero colombiano atraviesa un periodo de transformación que, si bien está presentando desafíos en cuanto a producción y exportación, también abre nuevas oportunidades para fortalecer su competitividad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
11 de diciembre de 2025, 9:15 p. m.
Esmeraldas de las minas
Colombia ha fortalecido sus estándares de inspección y trazabilidad para garantizar el origen y la calidad de cada piedra. | Foto: Getty

Las esmeraldas colombianas siguen posicionándose como una de las piedras preciosas más valoradas en el mundo, y según datos de Fedesmeraldas en los últimos tres años, el valor de las exportaciones ha pasado de 182 millones de dólares, el mejor año en décadas cayendo en 2024 a 162 millones de dólares y con un cierre en este 2025 de 116 millones de dólares en exportaciones, siendo este último año particularmente el más difícil.

Esto debido a factores coyunturales, como la diversidad propia de un recurso natural no renovable. Sin irse muy lejos, el impacto de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump, que aún repercuten sobre el comercio con Estados Unidos -el principal destino de las esmeraldas-.

“Cuando hay guerras o tensiones internacionales, lo primero que se recorta son las inversiones en bienes de lujo, y las esmeraldas no son la excepción”, explicó Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas.

Baquero agregó que “a pesar de las circunstancias, la esmeralda nacional mantiene un mejor valor de quilates respecto a sus competidores, lo que nos permite mantenernos vigentes en el mercado internacional, como un producto de lujo apetecido”.

Esmeraldas
La inversión extranjera ha sido un aliado clave, pero fortalecer la confianza local será fundamental para que el sector siga creciendo. | Foto: Suministrada

Por su parte, Guillermo Galvis, presidente de Acodes, Asociación de Exportadores de EsEsmeraldas,esaltó que: “en el 2026 esperamos mejoras en temas arancelarios, mejorando el acceso en desarrollo logístico. Creemos que con una buena producción tendremos buenos resultados. El mundo está en recuperación. Vemos que distintos factores en el orden público están mejorando.

Pese a este contexto, las esmeraldas colombianas mantienen su lugar en los mercados más exigentes, como Estados Unidos, India y China, donde siguen siendo apreciadas por su excelencia gemológica, historia, reconocimiento, representado en el valor del quilate respecto a sus competidores de Zambia y Brasil.

Colombia ha fortalecido sus estándares de inspección y trazabilidad para garantizar el origen y la calidad de cada piedra. Pues el país cuenta con un riguroso sistema de inspección liderado por la Agencia Nacional de Minería, que emplea gemólogos especializados. En caso de duda, las muestras son remitidas al laboratorio del CDTEC GemLab, donde se aplican los estándares internacionales de análisis.

Impulsar la sostenibilidad y la inversión con visión de futuro

Entre los retos estructurales para la industria de las esmeraldas en Colombia están el acceso a financiación, la exploración de nuevas betas y la necesidad de atraer mayor inversión nacional. No obstante, estos desafíos también representan una oportunidad para promover un entorno más favorable al desarrollo de proyectos sostenibles, con reglas claras y acompañamiento institucional.

Contexto: Este es el municipio colombiano donde encontraron una de las esmeraldas más grandes del mundo; fue bautizada como Fura

Y a pesar de que la esmeralda representa una porción menor frente a productos como el petróleo o el café en cuanto a exportaciones, su valor simbólico, cultural y de alto impacto en ciertas regiones lo convierte en una apuesta estratégica para Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro habla de “cuerdas de la guitarra de la misma frecuencia o movimiento cuántico de un electrón”

2. William Rincón, director de la Policía, se refirió en el Senado al asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón: “Perdió su dignidad”

3. Habló la madre de niña de tres años encontrada en un costal en la Guajira: “Cuando pregunté por la niña, ya no estaba”

4. ¿Qué hará EE. UU. con el petróleo confiscado? Nuevas sanciones golpean a Venezuela en medio de la escalada en el Caribe

5. Gustavo Petro dio vía libre a la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EsmeraldasArancelesExportacionesRecursos NaturalesPiedras Preciosas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.