Así es como ha evolucionado el sector esmeraldero. Fedesmeraldas mostró el rumbo para el 2026

Las esmeraldas colombianas siguen posicionándose como una de las piedras preciosas más valoradas en el mundo, y según datos de Fedesmeraldas en los últimos tres años, el valor de las exportaciones ha pasado de 182 millones de dólares, el mejor año en décadas cayendo en 2024 a 162 millones de dólares y con un cierre en este 2025 de 116 millones de dólares en exportaciones, siendo este último año particularmente el más difícil.

Esto debido a factores coyunturales, como la diversidad propia de un recurso natural no renovable. Sin irse muy lejos, el impacto de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump, que aún repercuten sobre el comercio con Estados Unidos -el principal destino de las esmeraldas-.

“Cuando hay guerras o tensiones internacionales, lo primero que se recorta son las inversiones en bienes de lujo, y las esmeraldas no son la excepción”, explicó Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas.

Baquero agregó que “a pesar de las circunstancias, la esmeralda nacional mantiene un mejor valor de quilates respecto a sus competidores, lo que nos permite mantenernos vigentes en el mercado internacional, como un producto de lujo apetecido”.

La inversión extranjera ha sido un aliado clave, pero fortalecer la confianza local será fundamental para que el sector siga creciendo. | Foto: Suministrada

Por su parte, Guillermo Galvis, presidente de Acodes, Asociación de Exportadores de EsEsmeraldas,esaltó que: “en el 2026 esperamos mejoras en temas arancelarios, mejorando el acceso en desarrollo logístico. Creemos que con una buena producción tendremos buenos resultados. El mundo está en recuperación. Vemos que distintos factores en el orden público están mejorando.

Pese a este contexto, las esmeraldas colombianas mantienen su lugar en los mercados más exigentes, como Estados Unidos, India y China, donde siguen siendo apreciadas por su excelencia gemológica, historia, reconocimiento, representado en el valor del quilate respecto a sus competidores de Zambia y Brasil.

Colombia ha fortalecido sus estándares de inspección y trazabilidad para garantizar el origen y la calidad de cada piedra. Pues el país cuenta con un riguroso sistema de inspección liderado por la Agencia Nacional de Minería, que emplea gemólogos especializados. En caso de duda, las muestras son remitidas al laboratorio del CDTEC GemLab, donde se aplican los estándares internacionales de análisis.

Impulsar la sostenibilidad y la inversión con visión de futuro

Entre los retos estructurales para la industria de las esmeraldas en Colombia están el acceso a financiación, la exploración de nuevas betas y la necesidad de atraer mayor inversión nacional. No obstante, estos desafíos también representan una oportunidad para promover un entorno más favorable al desarrollo de proyectos sostenibles, con reglas claras y acompañamiento institucional.