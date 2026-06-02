Colombia mantiene liderazgo en exportación de esmeraldas con 55 % del mercado mundial

Colombia se mantiene como uno de los principales referentes en la producción y exportación de esmeraldas, con una participación cercana al 55% del mercado mundial. En 2025, las exportaciones habrían alcanzado los US$116 millones, de acuerdo con Fedesmeraldas.

Cerca del 95% de las esmeraldas producidas en el país se destinan a mercados internacionales, lo que equivale a alrededor de 3,8 millones de quilates anuales. La empresa Aria Gems, liderada por María Inés Hincapié, registra ventas superiores a US$8,7 millones y presencia en destinos como Estados Unidos, Hong Kong y Tailandia, desde donde las piedras se redistribuyen hacia China, Europa, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e India.

Hincapié ha señalado cambios en los criterios de compra. “Los mercados internacionales valoran cada vez más el origen confiable de la gema, las certificaciones gemológicas cuando la pieza lo requiere, el diseño de joyería que acompaña la esmeralda y los procesos de trazabilidad que generan confianza y respaldo en el comprador. Nuestro objetivo es llevar la esmeralda colombiana a nuevos países, no solo como una joya, sino como un símbolo de identidad, tradición, valor y orgullo colombiano”, puntualiza María Inés Hincapié.

María Inés Hincapié, CEO de Aria Gems. Foto: Suministrada / API

Originaria de Muzo, Boyacá, Hincapié inició su trayectoria como guaquera en las minas del municipio y consolidó Aria Gems como empresa con participación en ferias de joyería y gemología. La compañía ha enfocado su actividad en procesos de trazabilidad y formalización dentro del sector esmeraldero.

De acuerdo con la consultora Dataintelo, se proyecta un crecimiento del 6,1% en la industria global de esmeraldas durante 2026, impulsado por la demanda de joyería de lujo y piedras con certificación de origen en mercados como Estados Unidos y Asia.