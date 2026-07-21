Procaña activa defensa colectiva para enfrentar la liquidación del Grupo La Cabaña

La liquidación judicial del Grupo La Cabaña dejó de ser únicamente un proceso empresarial y se convirtió en una crisis con impacto económico y social para el norte del Cauca. Ante este panorama, Procaña anunció una estrategia de defensa colectiva para proteger los derechos de cerca de 1.000 productores de caña afectados por el proceso y evitar mayores consecuencias sobre la actividad agrícola de la región.

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Según el gremio, la situación pone en riesgo el patrimonio de los cultivadores, compromete alrededor de 3.200 empleos directos e indirectos y afecta la economía rural de municipios como Guachené, Caloto, Puerto Tejada, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Corinto y Miranda.

La directora ejecutiva de Procaña, Marcela Urueña Gómez, advirtió que “No estamos hablando únicamente de una empresa en liquidación. Estamos hablando de cientos de productores que hoy no saben qué ocurrirá con sus contratos, sus cosechas y su patrimonio, y de una economía rural que enfrenta uno de sus momentos más difíciles”

La estrategia del gremio contempla cuatro frentes de acción: mantener una gestión permanente con la Superintendencia de Sociedades y el liquidador para facilitar la liberación de predios; brindar acompañamiento jurídico especializado a los productores durante el proceso de insolvencia; consolidar un censo que permita dimensionar el impacto económico de la liquidación; y evaluar alternativas para trasladar la molienda de la caña a otros ingenios cuando existan condiciones técnicas y económicas viables.

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Procaña recordó además que los productores tendrán plazo entre el 28 de julio y el 27 de agosto de 2026 para presentar formalmente sus acreencias dentro del proceso de liquidación, “No basta con tener la razón; es indispensable presentar oportunamente los soportes y actuar dentro de los términos establecidos por la ley”, reitera el gremio. Como parte del acompañamiento, el gremio ya realizó un webinar de orientación jurídica con cerca de 150 productores y liderará reuniones con autoridades locales del norte del Cauca para explicar el procedimiento y los canales de atención.

Finalmente, Procaña hizo un llamado al Gobierno Nacional para promover un plan integral que incluya medidas de continuidad productiva, alivios financieros, reconversión laboral y una mesa de trabajo con las autoridades y el sector agropecuario para reducir el impacto de la liquidación sobre la región.