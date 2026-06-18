Ingenio La Cabaña entra en liquidación judicial en la Supersociedades: enfrentan millonaria deuda

En la mañana de este 18 de junio, la Superintendencia de Sociedades informó la apertura del proceso de liquidación judicial de las sociedades Ingenio La Cabaña S.A., Agroindustrias del Cauca S.A. y Alimentos Derivados de la Caña S.A., domiciliadas en Guachené (Cauca), tras los autos 2026-01-481507, 2026-01-481584 y 2026-01-481615 del 17 de junio de 2026.

La decisión fue tomada luego de que la sociedad mencionada hiciera una solicitud, informando al juez sobre la imposibilidad de continuar con el proceso de reorganización y de consolidar un acuerdo con sus acreedores dentro de los términos legales.

Más de 2.800 familias podrían verse afectadas tras la liquidación judicial del Ingenio La Cabaña, según el Centro Democrático. Foto: El País

Dicha situación obedece a que la convergencia de factores macroeconómicos, financieros y climáticos adversos, así como a la crisis del sector azucarero, a lo que se suman restricciones de liquidez, imposibilidad de acceder a nuevos recursos de capital de trabajo y condiciones operativas que afectan la continuidad del negocio, circunstancias que impidieron la viabilidad de un acuerdo de reorganización.

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“El juez del concurso procedió a declarar la terminación del proceso de reorganización y ordenar la apertura de la liquidación judicial, como mecanismo previsto en la ley para proteger el patrimonio del deudor, preservar el valor de los activos y asegurar el pago ordenado de las acreencias conforme a su prelación legal”, detalló la entidad.

Crisis en el sector azucarero: la SuperSociedades abrió el proceso de liquidación del Ingenio La Cabaña y otras dos empresas. Foto: El País

El organismo apunta a que este proceso conlleva efectos legales tales como la cesación de funciones de los órganos sociales y administradores, la adopción de medidas cautelares sobre los bienes y la designación de un auxiliar de la justicia, encargado de administrar el patrimonio y adelantar una liquidación pronta y ordenada.}

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Hace algunas horas, el Centro Democrático se pronunció frente a la situación, asegurando que la crisis de este ingenio afecta a más de 2.800 familias. Aseguró además que las deudas del ingenio son de casi 1,26 billones de pesos, incluyendo además unos 900 millones en obligaciones financieras.