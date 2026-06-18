Néstor Lorenzo es hoy día el entrenador en propiedad de la Selección Colombia. Antes de él, estuvo un compatriota suyo, José Pékerman. Ese argentino le dio la alegría al país del regreso a los mundiales tras una larga sequía y no solo eso, lo llevó a la participación histórica de Brasil 2014.

José Pékerman dando indicaciones a James Rodríguez con la Selección Colombia 2014. Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado

En cuartos de final culminó el sueño de James Rodríguez, quien estaba en su mejor momento de carrera deportiva. También fue el último baile de referentes como Mario Yepes, Camilo Zúñiga, entre otros.

Don José, por haber marcado la historia del fútbol colombiano, es sumamente querido, valorado. Eso se evidenció el pasado miércoles tras el debut victorioso de la Tricolor vs. Uzbekistán.

Mojica y un sentido abrazo

Pékerman se acercó a la Selección Colombia para felicitarla por la victoria de la fecha 1. En Johan Mojica encontró quién diera respuesta a dicho acercamiento y ambos se fundieron en un abrazo que quedó retratado en un video.

La grabación hecha por el medio Toque Sports dejó ver el instante en el que timidamente el entrenador sale una parte aledaña al campo y se cruza con Mojica.

Our former manager José Pékerman was seen with our players after the game! 🇨🇴🥹

pic.twitter.com/vYTjxbczou — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) June 18, 2026

El lateral izquierdo del cuadro colombiano agradecido por lo que Pékerman le aportó en su momento lo abraza, se sonríen y dejan un momento nostálgico para los aficionados.

Relación con Néstor Lorenzo

El actual DT de Colombia fue asistente de Pékerman. Justo por ese buen recuerdo que dejaron, fue que la Federación Colombiana de Fútbol buscó a Lorenzo para volver a encaminar a la selección tras las decepciones en los procesos con Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.

En la previa del partido contra Uzbekistán, Pékerman hizo mención a su relación con el actual entrenador de Colombia.

Néstor Lorenzo y José Pékerman al mando de la Selección Colombia. Foto: Dennis Grombkowski - FIFA/FIFA vía Getty Images

“Siempre fue excelente. Como jugador lo tuve, lo vi crecer”, dijo de entrada.

“Como entrenador fue muy importante al lado mío. Es muy inteligente y capaz. Tiene a los muchachos con confianza”, le reconoció a Lorenzo.

“Ya vivimos una experiencia buena y una mala en el debut. Tendrá en cuenta de la importancia del primer partido”, alertaba antes del debut, que afortunadamente fue victorioso para Colombia.

Pékerman y Díaz, fundidos en un abrazo

Luis Díaz no alcanzó a ser dirigido por José Pékerman, sin embargo, por relatos que han aparecido en el último tiempo, cuando Lucho era parte del Barranquilla y Junior, ya lo acercaban al proceso con la selección.

Esas gambetas endiabladas del guajiro, así como su capacidad para superar rivales hacían que José y su cuerpo técnico lo tuviesen como sparring de lujo.

En la cancha del Azteca se dio el reencuentro de Pékerman con Díaz Marulanda. Allí ambos estuvieron por unos cuantos minutos hablando, se abrazaron, compartieron anécdotas y se desearon lo mejor en la vida personal, así como en la profesional.