Juan Fernando Quintero fue determinante para la victoria de la Selección Colombia frente a RD Congo (1-0) en el Mundial 2026. El volante creativo entró en el segundo tiempo por James Rodríguez y dio la asistencia para el gol de Daniel Muñoz.

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José Pékerman, extécnico de la Tricolor, estuvo en el Estadio Akron de Guadalajara y luego del partido se fundió en una abrazo con Juanfer, felicitándolo por el partidazo que acaba de hacer.

En la emotiva imagen también se cruzó Iván Ramiro Córdoba, legendario defensor del Inter de Milán y la Selección Colombia. Junto a Pékerman entraron al campo para felicitar a los jugadores por el deber cumplido en la segunda fecha del grupo K.

El combinado nacional aseguró su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo y ahora deberá pelear por el primer puesto en un partido estelar contra Portugal.

Pékerman ha sido invitado especial a los dos primeros partidos de la Selección Colombia en este Mundial. La semana pasada celebró muy cerca de los jugadores la victoria contra Uzbekistán y este martes repitió en Guadalajara tras el triunfo sufrido ante RD Congo.

El argentino cruzó palabras con James Rodríguez y también tuvo tiempo para felicitar a Juanfer Quintero, quien le cambió la cara a Colombia en el segundo tiempo.

Aunque la figura del partido fue Daniel Muñoz, los elogios no le faltaron al volante de River. Su pase milimétrico, sumado a la ayuda de Jhon Córdoba, permitieron el único tanto del partido para asegurar los tres puntos de la Tricolor.

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Declaraciones de Juan Fernando Quintero

En zona mixta, Juanfer atendió a la prensa y dio sensaciones de su tercer debut mundialista. “La verdad que muy contento. Más allá de todo creo que somos un gran equipo, manejamos los momentos de partido y la última con Dani se nos metió después de tantas opciones”, declaró para DSports.

“Entré a reponer lo que venía haciendo James. Creo que hicimos un gran primer tiempo, para eso están los cambios”, agregó.

Juanfer lució la cinta de capitán durante media hora. “Esto no significa nada, simplemente creo que dentro de la cancha uno intenta liderar muchas cosas. Agradecerles, es un momento histórico, sustituir a James que es mi hermano y mi amigo”, dijo el antioqueño.

También habló de ese abrazo con Pékerman tras el pitazo final. “Yo al viejo lo amo. Es mi papá, siempre lo he dicho, tenemos un cariño muy especial y le agradezco porque confío en mi para la Selección desde los 19 años. La verdad que todo esto, lo que ha sido mi carrera, se la debo a él en gran parte. Lo amo lo quiero y agradecerle por toda esa confianza”, señaló.