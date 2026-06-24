Salto de la Selección Colombia en el ranking FIFA: nuevo puesto luego de ganarle a RD Congo

La Selección Colombia venció a RD Congo y clasificó a la próxima fase del Mundial 2026. El único gol del partido lo marcó Daniel Muñoz, que fue elegido como el mejor jugador del partido.

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Gracias a este triunfo, el combinado nacional sumó 14.81 puntos en el ranking FIFA y subió a la casilla número 11° por encima de México, Croacia y Estados Unidos.

Colombia aseguró el cuarto partido de esta Copa del Mundo, pero antes deberá enfrentar a Portugal en un duelo directo por la primera posición del grupo K.

Dicho compromiso está programado para el sábado, 27 de junio, a las 6:30 de la tarde en el Hard Rock Stadium de Miami. En simultánea se jugará el partido de RD Congo vs. Uzbekistán, de donde saldría otro clasificado como mejor tercero.

Ranking FIFA actualizado tras el partido de Colombia vs. RD Congo. Foto: FIFA.com

Más allá de las críticas por su rendimiento dentro de la cancha, Colombia tiene puntaje perfecto y recibe elogios por parte de la prensa internacional.

El equipo de Néstor Lorenzo mantuvo la base que llegó a la final de la Copa América, añadiendo algunas piezas importantes como el volante Gustavo Puerta.

Aunque todo apuntaba a Luis Díaz como el goleador y la máxima figura de Colombia, Daniel Muñoz ha marcado en dos oportunidades durante este Mundial dando un mensaje a la lista de equipos que lo vienen siguiendo en el mercado de fichajes.

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Crystal Palace se pronunció luego del partido. “Por segundo partido consecutivo, Daniel Muñoz, del Palace, logró abrir el marcador y Colombia se clasificó para la siguiente ronda con una victoria por 1-0 sobre la República Democrática del Congo“, escribieron en su página web.

El lateral antioqueño ya se había reportado en las redes el miércoles de la semana pasada, cuando Colombia le ganó a Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Contra RD Congo pareció escaparse la oportunidad de anotar tras un fallo debajo del arco en los primeros minutos, sin embargo, Muñoz siguió intentando y le llegó el gol al minuto 76 tras un remate de media distancia que se desvió en el camino.

La Selección Colombia se unió a la lista de países clasificados a la próxima ronda del Mundial 2026. Sus posibles rivales para dieciseisavos de final pasan por Croacia o Ghana, aunque depende del puesto en el que termine dentro del grupo K.

El partido contra Portugal será determinante para el camino de la Tricolor en esta Copa del Mundo. Aunque la clasificación ya está asegurada, terminar de primero garantiza tener un rival asequible en la siguiente fase.

Se espera que Néstor Lorenzo ponga a la nómina de gala contra los portugueses, teniendo en cuenta algunos nombres que mejoraron el rendimiento como Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba.