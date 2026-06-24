Así reaccionó Richard Ríos por ser otra vez suplente en el Mundial 2026: “Yo se lo dije”

La Selección Colombia logró el primer objetivo de la Copa Mundo 2026. Se trazó la meta de instalarse en dieciseisavos de final y lo logró tras dos victorias ante Uzbekistán y RD Congo.

En ambos partidos el elenco dirigido por Néstor Lorenzo fue superior a su rival. Durante el último juego disputado en la noche del martes pasado, la efectividad faltó e hizo que el resultado no fuera tan amplio.

La Selección Colombia reacciona a su victoria contra RD Congo en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Apenas un marcador de 1-0 a favor de la Tricolor gracias a la anotación de Daniel Muñoz en el segundo tiempo. Poco, pero suficiente para sumar seis de seis y ser líder del grupo K.

Ríos perdió el puesto con Puerta

Antes del Mundial se pensaba que Richard Ríos se mantendría en el medio campo como uno de los fijos de Lorenzo.

De a poco, Gustavo Puerta fue haciendo méritos para quedarse con el lugar hasta que lo consiguió. Para el incio del certamen orbital fue el del Racing de Santander quien apareció junto a Jefferson Lerma en el medio campo.

La FIFA anunció al mejor jugador del partido de Colombia vs. RD Congo: “Esto es de todos”

Salto de la Selección Colombia en el ranking FIFA: nuevo puesto luego de ganarle a RD Congo

En medio de esa competencia sana que se puede dar por la posición, Ríos habló el partido pasado y, nuevamente, en la zona mixta tras el triunfo con los africanos en la fecha 2.

“Felicitar a todo el equipo por el trabajo que se hizo, creo que eh atacamos bastante el primer tiempo, tuvimos muchas oportunidades, por ahí nos faltó matar el primer tiempo y se nos hubiese hecho más fácil creo yo”, reconoció del trabajo en conjunto que se hizo.

Después de eso, recordó a la prensa que la anterior vez había anticipado que existía la chance de ver un tridente con Lerma, Puerta y Ríos. En el partido con RD Congo se vio y dio las sensaciones sobre ello.

"SEA PARA UN MINUTO, PARA CINCO O PARA LO QUE SEA, ESTAMOS LISTOS"



Richard Ríos, con @carlosevillamil tras la victoria de Colombia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tbNTS1FWuV — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

“Excelente, yo se lo dije que estamos preparados para lo que el profesor necesita, ese día se lo dije que sea para un minuto, sea para cinco, sea para todo el partido, estamos preparados, todo el mundo se está preparando para eso aparte es un mundial, eh estoy supremamente feliz“, referenció de su actuación reciente.

“Lo orgulloso que siento de mi equipo, de mí, por estar en este lugar, por jugar cinco, diez, quince minutos, me siento la verdad que tengo mucho orgullo de Colombia”, sumó luego de haber sido parte de la clasificación anticipada.

Cristiano Ronaldo llega encendido para el juego contra Colombia en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ashley Landis

Para cerrar la fase de grupos, al combinado patrio le resta un partido. Este será con Portugal, a la que se enfrentarán el próximo sábado, 27 de junio, en Miami.

Del duelo ante una denominada favorita también habló Ríos: “Sabemos que va a ser un partido totalmente diferente a los dos que acabamos de jugar y ahora vamos a en busca de la victoria que fue lo que nos planeamos desde el primer partido del mundial.

Apuntando alto para ir lo más lejos en el torneo, dio valor a su forma de afrontar el Mundial, misma que les ha permitido ya estar en el selecto grupo de clasificados

“Yo creo que eso es lo que nos caracteriza a nosotros como colombianos, el carácter, la garra que tenemos, y bueno, esperemos seguir así hasta el final del campeonato”, finalizó.