Néstor Lorenzo perfiló la titular de Colombia vs. RD Congo: contundente postura sobre Richard Ríos

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, tiene muy bien estudiado al equipo de la República Democrática del Congo. Los sudamericanos y los africanos se verán este martes 23 de junio, a partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana), en Guadalajara, por la segunda fecha del grupo K en el Mundial 2026.

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Lorenzo habló en rueda de prensa este lunes 22 de junio y reveló datos sobre la actualidad del plantel Tricolor. Una de las preguntas que recibió fue sobre la titular que pondrá contra RD Congo; además, fue interrogado sobre su estrategia o los cambios que haría de cara al compromiso clave. Si Colombia gana, clasificará a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo perfila la titular: “Tenemos que mantener un estilo”

El propio Lorenzo dejó claro que tanto él como su cuerpo técnico trabajan por mantener un estilo de juego. Eso da indicios de que Colombia saldría a la cancha con una nómina igual o muy similar a la que enfrentó a Uzbekistán el pasado 17 de junio en Ciudad de México.

“En cuanto al equipo, no se lo di a los jugadores todavía. Dudas no, creo que tenemos que mantener un estilo, y estamos sobre esa línea”, afirmó el estratega argentino de 60 años.

La titular que usó Lorenzo contra Uzbekistán fue: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez (C), Luis Suárez, Luis Díaz.

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Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇺🇿 en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/KzPleeQ7sV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 18, 2026

Eso sí, Lorenzo nunca descarta los posibles cambios; al contrario, da a entender que el buen nivel que manejan los jugadores lo lleva a analizar quién está mejor para saltar al terreno en busca de los tres puntos.

“Siempre se consideran modificaciones. Tratamos de que la evaluación del equipo, del rendimiento del equipo, de lo estratégico dependiendo el rival, tenga que ver con características individuales también. Siempre estamos ahí, hasta el último momento, con algunas dudas. El grupo de jugadores está muy parejo en el sentido del rendimiento”, sentenció Lorenzo.

¿Puerta o Ríos? La respuesta de Lorenzo

Una periodista le preguntó a Lorenzo si sacaría a Gustavo Puerta, quien tuvo una actuación estelar ante Uzbekistán, para darle ingreso al que era titular habitual con el combinado Tricolor: Richard Ríos.

“¿Qué piensas? ¿Sacamos a Puerta, que jugó bien, o ponemos a Ríos, que es más grande? Son situaciones. Ríos jugó, está al pie del cañón siempre, tiene una actitud bárbara y jugó contra Uzbekistán. Está siempre disponible para entrar al equipo y aportar”, soltó Néstor Lorenzo.

¿Richard Ríos o Gustavo Puerta? Gran incógnita para Lorenzo. Foto: Getty Images

Cerró con: “Ríos, Carrascal, Campaz, Gómez, JuanFer, que todavía no ha tenido minutos. Ojalá que juguemos los ocho partidos y puedan jugar la mayoría”.